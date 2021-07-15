江啟臣發起「疫苗團購戰」王定宇：國民黨政治操弄防疫

國民黨主席江啟臣號召南投、雲林、花蓮、台東等4個藍營執政縣市發起「疫苗團購戰」。民進黨立委王定宇今天嘲諷「台東縣卻反手打臉江主席，宣佈不跟進」。貼上臉書1小時即引來2000多人按讚、近300則留言討論。

王定宇指出，台東縣指出下半年的疫苗庫存已滿，中央供應的疫苗，台東的需求也已經滿足，沒有採購的急迫性需求，「打臉江啓臣說法和領導威信」。他說，「防疫應該超越黨派，國民黨過多的政治操弄，不利防疫，也非人民所樂見！」

王定宇質疑，其實同屬江啟臣規畫「疫苗團購」中的南投、雲林、花蓮，現有的疫苗打不完庫存量「也是名列全國前茅。」

王定宇表示，這四個縣市本身財政並不好，他建議疫苗採購還是由中央特別預算來支付、買單，地方政府的資源就用在地方防疫和提高接種疫苗效率。目前配送這四個縣市的疫苗，都有高達四成以上打不完，這四個縣市應該將心思、資源用在提高地方接種率。

王定宇強調，台灣買疫苗早都簽約購買了，「除了中國阻擾的BNT」，缺乏疫苗的原因在全球供應吃緊。先不講國民黨這四縣市講要買疫苗，「一直沒有正式申請，文件也是闕如」，但是就算文件齊備，中央授權，然後這四個縣市談判順利，供貨時間也是在鴻海和台積電之後的十一月，時間點已經過了全球供貨吃緊和台灣缺疫苗的高峰期了。未來，台灣當然應該繼續確保疫苗取得，但就是回歸中央地方的防疫分工才是正辦。