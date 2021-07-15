批江啟臣防疫沒挺韓國瑜 卓伯源：江較適合當駐美代表

彰化縣前縣長卓伯源日前宣布參選國民黨主席，挑戰現任主席江啟臣。他今天接受「千秋萬事」專訪，被問到何以取代江啟臣，他直言，江啟臣是很優秀的人才，但當主席太辛苦的，「搞得大家也很辛苦」，比較適合去當駐美代表。

卓伯源形容，江啟臣「很有生活品質、氣質很好，很優秀的人才，但優秀的人才要放對地方」，他認為江啟臣當主席太辛苦了，搞得大家也很辛苦，如果他不選總統，「去當駐美代表很適合」。

卓伯源也對江啟臣不挺自家人有微詞。他說，去年高雄市前市長韓國瑜提出方倉醫院、彰化衛生局長葉彥伯要求精準篩檢、衛生署前署長楊志良也提出要斬斷感染鏈，這些建議很好，卻被民進黨攻擊，「這時候國民黨中央在哪裡？有聲援嗎？」

卓伯源說，國民黨做在野黨跟民進黨不太一樣，民進黨是全力挺，國民黨做法要好好改進，「再這樣下去不像在野黨，往綠色傾斜（只棄九二共識），國民黨永遠沒有起來的樣子」。

此外，對於江啟臣送給行政院長的藏頭詩被批評「中文不好」，他肯定江啟臣想讓國民黨多一些能見度，但送出去的內容還是要仔細看一下，「行不由徑」是勉勵蘇貞昌要走光明大道，但就被酸是稱讚蘇，所以幕僚作業還是要小心。不過江這麼做也是有智慧，因為這樣才不會被傳喚。