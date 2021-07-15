AIT新處長孫曉雅接棒上任 盼美台關係更上層樓

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑上午正式離台。AIT今發布新聞稿表示，孫曉雅已在15日接任美國在台協會處長一職，期待在歷任處長所打造的成功基礎上再接再厲，讓美台關係更上一層樓。

酈英傑在桃園機場臨行前表示，有機會將再來台灣，出關前更親切地揮手道別。處長一職由主管紐澳與太平洋島國事務的國務院亞太副助卿孫曉雅接任，她也是AIT自1979年成立以來的首位女性處長。

AIT表示，根據台灣中央流行疫情指揮中心的新冠肺炎防疫政策，孫曉雅在居家檢疫14 天及自主健康管理7天期滿之後將正式就任。

AIT表示，孫曉雅擁有30年的美國外交官資歷，對東亞和太平洋地區有深厚的了解，對於外交事務也抱持高度的承諾和熱忱。她期待在歷任處長所打造的成功基礎上再接再厲，讓美台關係更上一層樓。