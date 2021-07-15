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立委索資料已讀不回？薛瑞元：要兼顧防疫 還沒處理到那

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
衛福部次長薛瑞元。圖／行政院提供
衛福部次長薛瑞元。圖／行政院提供

民眾黨立委高虹安爆料，她向衛福部索取疫苗預約平台的相關資料，卻遭衛福部已讀不回。對此，衛福部次長薛瑞元表示，由於現階段要兼顧防疫工作，又要回答立法院的要求，對於立委的索資無法快速回應，請立委多諒解。

高虹安日前爆料，行政院政委唐鳳主導規劃的「疫苗預約平台」是「委外建置」，預算不清楚，她三周前就向衛福部索取資料卻遭「已讀不回」至今，質疑「衛福部對立委的監督也Error520嗎？」。

對此，薛瑞元今於行政院會會後記者會中表示，衛福部疾管署屬於正式單位，這段時間以來，大概一個月收到立院數百件索取資料，這些都必須要做簽辦，時間上疾管署同時要兼顧防疫，還要回答立法院要求，速度難免會落後，並不是已讀不回，是還沒有時間處理到那邊，請立法委員多諒解。

衛福部 行政院 立法院

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