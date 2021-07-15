日指有釣島主權我國沒反應 馬英九批：卑躬屈膝到極點

日本政府發表「防衛白皮書」，其中提及尖閣諸島(我稱釣魚台列嶼)毫無疑問是日本的，與韓國有主權爭議的竹島(韓國稱獨島)也是日本領土。前總統馬英九辦公室今嚴正指出，相較於韓國外交部馬上抗議，我國外交部竟只對日本關注台海表示高度歡迎與由衷感謝，絕口不提釣魚台主權問題，這是喪失國格、卑躬屈膝到極點的表現，令人深感痛心。

今年7月13日，日本政府發表防衛白皮書，首次提到「台灣周邊局勢的安定對日本安全極為重要。」文中嚴厲批評中共海警船多次侵入「尖閣諸島」（釣魚台列嶼的日本名稱）周邊日本「領海」，違反國際法。文中並強調，「尖閣諸島」不論在歷史上、國際法上，一貫都是日本領土。

馬辦指出，事實上，日本在1894年甲午戰爭前，從未擁有或占領過釣魚台列嶼。中國在明、清朝時，就已發現釣魚台並命名，後納入海防體系，清朝時隨台灣納入版圖。500年後日本才發現所謂的「尖閣諸島」，還是採用英國人的命名。1971年我內政部也核定釣魚台列嶼隸屬中華民國宜蘭縣。

馬辦強調，日本政府聲稱釣魚台列嶼在歷史上、國際法上一貫都是日本領土，都是毫無根據的胡說。1895年1月，時任日本首相的伊藤博文在非公開的內閣會議上兼併釣魚台列嶼的決議，只是內部意思表示的竊據，不能對外發生效力。同年4月的「馬關條約」第2條所訂台灣的範圍，「台灣本島及所有附屬各島嶼」，用語含混，留下釣魚台列嶼的空間，但1952年日本與中華民國簽訂的「中日和約」，就已同意廢止「馬關條約」。

馬辦指出，事實上，當年日本依國際法上的「先占」來竊據釣魚台列嶼，根本是無效行為，因為依照國際法，「先占」的對象必須是無主地，但釣魚台列嶼500年前就已經是中國領土。所以無論依據國際法的「先占」，或已經廢止的「馬關條約」，日本都無法取得釣魚台列嶼的主權。

馬辦表示，這次日本發表防衛白皮書，也提到韓國獨島（日人稱竹島）是日本領土，南韓外交部立刻召見日本公使表達強烈抗議，要求立即撤回。反觀我外交部，僅聲稱對日本關注台海安全，表達高度歡迎與由衷感謝，完全不提釣魚台列嶼，難道是默認釣魚台列嶼為日本領土？蔡英文總統身為中華民國元首，對此應嚴正澄清，以維護中華民國的國家領土主權。