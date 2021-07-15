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北市預約殘劑搞烏龍 張斯綱：超收376人 等還是不等？

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市議員張斯綱。圖／張斯綱提供
北市議員張斯綱。圖／張斯綱提供

疫苗殘劑接種搶手，但北市議員張斯綱發現，北投門診部竟到8點25分都還能繼續預約殘劑，最後竟超收到376位，令人匪夷所思，北市衛生局正了解原因。

張斯綱說，台北市立聯合醫院為提升疫苗接種效率辦理殘針候補登記作業，考量避免民眾群聚、長者不易現場久候等因素，於110年7月8日起採取網路預約，因此民眾天天早上八點守在電腦前，期望替自己與家人搶到殘劑。

張斯綱說，他今天自己上線測試，殘劑預約13個門診部都是第一時間已額滿，但北投門診部竟到8點25分都還能繼續預約殘劑，最後竟超收到376位，令人匪夷所思。

另外，他隨後也陸續收到民眾來電，表示其他門診部都僅收５位名額，但自己編號325到底是等還是不等？要求北市衛生局立即調查是哪個環節出錯，並立即通知這376位民眾，並免許多民眾浪費時間，也避免下午北投門診部被民眾擠爆爆發衝突事件。

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