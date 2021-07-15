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江啓臣：再貴的飛彈都在買 不能卡國民黨買救命疫苗

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國民黨主席江啟臣（中）。記者王敏旭／攝影
國民黨主席江啟臣（中）。記者王敏旭／攝影

國民黨主席江啟臣昨與藍營四執政縣市委託合法藥商，提出正式申請購買五百萬劑BNT，中央流行疫情指揮官陳時中昨於疫情記者會直言「非常困難」。江啟臣今指出指揮中心腦袋、邏輯有問題，指揮中心的敵人是病毒，不是縣市政府，也不是在野黨，可以卡國民黨，但不能卡救命疫苗

江啟臣表示，若軍人、部隊疫苗都要擔心，買武器要幹嘛？軍隊染疫還要作戰嗎？

江啟臣今前往雙和醫院致贈防疫物資後受訪指出，疫苗一直不夠，但受夠要去打追殘劑無奈、三級警戒的困擾，國民黨跟四縣市申請購買疫苗，是希望面對疫情時候超前部署，指揮中心的邏輯他也不懂，腦袋還怪怪的。

江啟臣說，中央表示防疫視同作戰，因此作戰就要預支兵力、超前部署，總不能沒有武器就上戰場，1萬多人確診、7百多條人命難道教訓還不夠，每年昂貴的武器、飛彈都在買了，作戰的疫苗為何不買，抗疫人民要親自上戰場，難道要民眾赤手空拳？

江啟臣指出，去年臨時購買400顆魚叉飛彈5、600億，愛國者三型整套計畫1800億，買剩200億一樣再買，疫苗為什麼不能超前部署、超額部署，「武器大舉採購、疫苗等人送」。

江啟臣說，呼籲中央做好真正超前部署，降低風險概念，這2個月7百多名民眾喪失性命，若沒有部署、沒有給人民足夠防疫力，血淋淋教訓還不夠嗎？請指揮中心三思。

江啟臣 疫苗 疫情

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