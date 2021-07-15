聽新聞
test
0:00 / 0:00
AIT處長酈英傑離台 臨行揮手說「後會有期」
美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）上午正式離台，酈英傑在桃園機場臨行前表示，有機會將再來台灣，出關前更親切地揮手道別，為3年任期畫下句點。
酈英傑上午穿著深藍色外套，淺藍色襯衫及卡其色長褲，在8時30分左右就抵達桃園國際機場，並在外交人員的陪同下，經由公務門禮遇通關，搭乘聯合航空UA-872班機返美，酈英傑邊走邊接受媒體詢問，被問到有機會是否再來台灣時，他表示「一定」，進入公務門前更親切的揮手說「後會有期」。酈英傑3年任期屆滿離台後，將由主管紐澳與太平洋島國事務的國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任，她也是AIT自西元1979年成立以來的首位女性處長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言