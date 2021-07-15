AIT處長酈英傑離台 臨行揮手說「後會有期」

鴻海創辦人郭台銘12日宣布買到BNT疫苗，從行政院正式授權到完成簽約，僅花7週的時間就達成。過去一段時間全台面臨疫苗荒，中央不斷聲稱買不到疫苗是各國面臨的普遍情況，有錢也買不到疫苗，郭台銘卻用最快的速度買到「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」每劑32美元的BNT疫苗，解決民眾最關心疫苗議題得效率全民有目共睹，也讓曾閃電宣布參選2020總統大選的郭台銘，選總統的網路呼聲重起，創下近期新高。

2021-07-15 09:05