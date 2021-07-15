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美學者：美豬公投影響台未來十年 內部分裂利北京
台灣年底要舉行美豬公投，歐巴馬白宮國安會中國事務資深主任、華府智庫布魯金斯研究院外國政策項目研究員何瑞恩（Ryan Hass）12日撰文表示，這次公投可能決定台灣未來十年的貿易競爭力，呼籲台灣選民三思。
何瑞恩說，美國的外交政策並未與貿易政策完全整合，華府會以台灣對美豬的態度，衡量台灣對貿易承諾的可信度；若台灣民眾支持美豬公投，推翻蔡總統的進口決定，美國貿易代表就會認為，台灣無法落實其開放市場的承諾。
何瑞恩表示，在蔡總統剩餘任期甚至未來更長時間，這項決定關閉的不僅僅是美台貿易關係的逐步進展；若美國取消與台灣的貿易計畫，則其他主要國家可能會效仿，他們在多種議題上，都會先觀察美國怎麼做。
有關台灣，何瑞恩說，台灣內部政黨人士可能會認為，遏制蔡英文取得貿易進展，將可獲得政治優勢，選民可能為此付出高昂代價，實際上，自分裂且經濟受挫的台灣身上，唯一獲益者是北京。
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