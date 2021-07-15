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郭台銘出手火速買到BNT疫苗　選總統呼聲創近期新高

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文／葛緯詩

鴻海創辦人郭台銘12日宣布買到BNT疫苗，從行政院正式授權到完成簽約，僅花7週的時間就達成。過去一段時間全台面臨疫苗荒，中央不斷聲稱買不到疫苗是各國面臨的普遍情況，有錢也買不到疫苗，郭台銘卻用最快的速度買到「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」每劑32美元的BNT疫苗，解決民眾最關心疫苗議題得效率全民有目共睹，也讓曾閃電宣布參選2020總統大選的郭台銘，選總統的網路呼聲重起，創下近期新高。

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疫苗採購捐贈案助力　選總統呼聲越來越高

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，自從5月23日開始，郭台銘持續向有關當局提出BNT疫苗捐贈方案，網路上對於郭台銘出來選總統的呼聲，就隨著疫苗採購案的進展持續攀高。

網路聲量最早出現的第一個高點落在6月1日，當時郭台銘表示，已經向有關單位送件疫苗申請案，網路上開始有不小要郭台銘出來選總統的討論。

第二個高點在6月18日，郭台銘主動透過臉書「向總統報告」喊話，希望政府能夠開綠燈協助疫苗採購事宜，果不其然馬上掀起網友熱議，貼文創下破萬的分享轉傳，網路聲量1,386筆。網友普遍認為郭台銘在採購疫苗上比政府更加積極給予讚賞，也使得蔡英文當天下午立刻安排與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音會面，達成採購捐贈案上的共識。

第三個高點在7月12日，郭台銘凌晨在臉書宣布完成簽約的好消息，表示「很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代，已完成相關合約簽署」，說明沒有遇到政府當初採購疫苗時，來自大陸北京當局的任何干涉。至此疫苗採購捐贈案圓滿達成，郭台銘感謝所有參與的單位，行政院發言人也強調政府在其中扮演全力協助與支持的角色，網路上卻幾乎一面倒感謝郭台銘，出現不少「郭台銘當總統，疫苗早就進來了」的留言，拱他選總統聲量隨之竄升，網路聲量1,883筆

隔天7月13日疫苗採購捐贈案已無新進度，話題仍繼續延燒，再創3,977筆聲量，成為郭台銘選總統呼聲的第四個新高點。盤點郭台銘選總統呼聲的四個高點，都與疫苗採購捐贈案進展有關，聲量高峰也呈現越來越高的趨勢。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/04/15~2021/07/13)


疫苗荒讓不少台灣人感謝郭董

從《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/04/15~2021/07/13）觀察可以發現，民眾最關心的話題圍繞在疫苗之上，郭台銘近期網路熱門關鍵字最多的也是疫苗，包括「捐贈」、「BNT」、「德國原廠」、「授權」、「採購」等等，以疫苗採購捐贈案為最大宗。郭台銘解決民眾最關心的疫苗問題，成為網友挺他的關鍵。

因此不得不說，郭台銘如果能再有挑戰總統大位的機會，其實是民進黨給的。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2021/04/15~2021/07/13)


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疫苗 郭台銘 BNT

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