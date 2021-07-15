潘孟安報告對抗Delta成績 建議施打快的縣市先撥補疫苗

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

屏東縣日前遭Delta變種病毒侵襲，枋山、枋寮專案共匡列667人到集中檢疫所居家隔離，經過9天，7月11日監測期屆期，667人全數解隔離。縣長潘孟安今天（14日）在民進黨中常會報告對抗Delta過程，蔡英文總統也特別致謝，感謝屏東縣團隊守住她的故鄉。

民進黨發言人周江杰轉述，潘孟安今天在中常會報告，屏東縣因應Delta病毒，透過萬人篩檢、全面清消、物資運送，也透過警政、衛政系統擴大疫調，針對確診者足跡，採用類似重大刑案方式來集中火力，守住病毒侵襲。

潘孟安也提及，屏東縣注射疫苗的模式，根據中央流行疫情指揮中心指引，透過最高使用率、提高覆蓋率及群體保護力的目標，繳出亮眼成績單，目前65歲以上接種率突破70.9%，18歲以上覆蓋率達到23.31%，疫苗剩餘率8.4%，接下來會往青中壯年推進，提高覆蓋率。另據悉，潘孟安也建議，未來疫苗分配，應該讓施打快的縣市就先撥補。

蔡總統表示，從昨天開始，全國三級警戒延長到這個月26號，因此今天還是透過視訊舉行中常會交換意見。這幾天大家應該都發現，因為疫情稍微緩解，路上的人車變多，許多前陣子居家辦公的民眾，也都開始回到工作崗位上。隨著疫情緩解，指揮中心也在三級警戒下，提出適度鬆綁措施的指引。接下來，如何在生活便利和防疫周全之間，找到新的平衡是挑戰，也需要大家一起努力。

蔡總統說，她要提醒大家，雖然台灣疫情有稍微緩解，但近期的國際疫情，尤其是Delta病毒擴散，一直在升溫當中，絕對不能掉以輕心。

屏東縣 疫情 潘孟安

延伸閱讀

屏東連8+0拋開Delta陰霾 潘孟安秀亮眼疫苗施打數據

明天微解封限制規範仍多 潘孟安：審慎以對

屏東疫苗使用率7成3本島最高 潘孟安籲民眾快預約

公費疫苗預約平台上路 屏東廣設服務台鼓勵民眾登記

相關新聞

被黃越綏點名三八假賢慧 徐巧芯回嗆：不要再崩潰了阿嬤

前國策顧問黃越綏前天發文批評永齡基金會執行長劉宥彤日前進總統府見蔡英文總統時穿牛仔褲「對總統不敬」；國民黨台北市議員徐巧...

黃越綏指臉書遭灌爆 劉宥彤嗆：別亂指責永齡或鴻海員工

永齡基金會執行長劉宥彤日前穿牛仔褲進總統府，遭作家黃越綏批評，雖然總統府聲明尊重劉的穿著，但黃越綏又在臉書發文，指永齡及...

全民普發5000元消費券？政院回應了

台南市議員謝龍介要台南市長黃偉哲向中央提案，發放5000元消費券。行政院發言人羅秉成今天表示，這個階段還在三級疫情警戒期...

潘孟安報告對抗Delta成績 建議施打快的縣市先撥補疫苗

屏東縣日前遭Delta變種病毒侵襲，枋山、枋寮專案共匡列667人到集中檢疫所居家隔離，經過9天，7月11日監測期屆期，6...

江啟臣讚新北用科學防疫+0 不滿中央疫苗分配量不公

新北市今日本土新冠病例零確診，國民黨主席江啟臣在臉書讚新北市府用實力與科學防疫，但在國民黨努力防疫的同時，民進黨卻在「政...

防病毒變種加速購買次世代疫苗 專家：政府學乖了

Delta變異株肆虐全球，行政院日前指出，政府預備明後年各買1500萬劑莫德納次世代疫苗，指揮中心指揮官陳時中昨也證實，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。