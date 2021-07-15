潘孟安報告對抗Delta成績 建議施打快的縣市先撥補疫苗

屏東縣日前遭Delta變種病毒侵襲，枋山、枋寮專案共匡列667人到集中檢疫所居家隔離，經過9天，7月11日監測期屆期，667人全數解隔離。縣長潘孟安今天（14日）在民進黨中常會報告對抗Delta過程，蔡英文總統也特別致謝，感謝屏東縣團隊守住她的故鄉。

民進黨發言人周江杰轉述，潘孟安今天在中常會報告，屏東縣因應Delta病毒，透過萬人篩檢、全面清消、物資運送，也透過警政、衛政系統擴大疫調，針對確診者足跡，採用類似重大刑案方式來集中火力，守住病毒侵襲。

潘孟安也提及，屏東縣注射疫苗的模式，根據中央流行疫情指揮中心指引，透過最高使用率、提高覆蓋率及群體保護力的目標，繳出亮眼成績單，目前65歲以上接種率突破70.9%，18歲以上覆蓋率達到23.31%，疫苗剩餘率8.4%，接下來會往青中壯年推進，提高覆蓋率。另據悉，潘孟安也建議，未來疫苗分配，應該讓施打快的縣市就先撥補。

蔡總統表示，從昨天開始，全國三級警戒延長到這個月26號，因此今天還是透過視訊舉行中常會交換意見。這幾天大家應該都發現，因為疫情稍微緩解，路上的人車變多，許多前陣子居家辦公的民眾，也都開始回到工作崗位上。隨著疫情緩解，指揮中心也在三級警戒下，提出適度鬆綁措施的指引。接下來，如何在生活便利和防疫周全之間，找到新的平衡是挑戰，也需要大家一起努力。

蔡總統說，她要提醒大家，雖然台灣疫情有稍微緩解，但近期的國際疫情，尤其是Delta病毒擴散，一直在升溫當中，絕對不能掉以輕心。