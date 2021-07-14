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江啟臣讚新北用科學防疫+0 不滿中央疫苗分配量不公

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
新北市今日本土新冠病例零確診，國民黨主席江啟臣在臉書讚新北市府用實力與科學防疫。
新北市今日本土新冠病例零確診，國民黨主席江啟臣在臉書讚新北市府用實力與科學防疫。

新北市今日本土新冠病例零確診，國民黨主席江啟臣在臉書讚新北市府用實力與科學防疫，但在國民黨努力防疫的同時，民進黨卻在「政治」下功夫，汙衊藍營執政縣市接種率是後段班。例如新北市全國人口第一，分配計量是六都的後半；台中市全國人口第二，分配計量是六都的倒數第二。

江啟臣表示，民進黨執政造成3+11防疫破口，導致疫情爆發700多人枉死。66天後，新北市府用實力與科學防疫，今日本土案例「＋0」，這是一個令人振奮的消息！

對於新北和台中遭批評疫苗接種率低，江啟臣反嗆中央分配量不一，到貨時間不一，到貨量不公，這樣的比較更讓民眾看見，民進黨用政治惡鬥，推卸責任。各縣市的疫苗接種並不是比賽，應根據各縣市情況不同，依順序、穩定安全的施打步驟來進行。

江啟臣說，反觀民進黨微解封規則不明，中央甩鍋地方，打疫苗分配不公，中央分化地方。面對疫苗，民進黨坐著等，中央政府採購疫苗的速度比不上國際友人的捐贈，比不上民間協力的採購。人民全心防疫之際，當權者的誤導、鬥爭、卸責只會讓國人更加厭惡。

民進黨 疫苗

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