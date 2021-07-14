藍營想買疫苗遭綠營批 新北認為中央該幫忙

藍營4縣市齊喊要買500萬劑BNT疫苗，民進黨立院黨團則認為，台灣疫苗已經足夠，引發話題。新北市副市長劉和然表示，他們最期盼的還是讓台灣每個人都能施打疫苗，而不是處在不確定中，若有熱心者找到好的疫苗，中央都應該要全力協助。

南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等4名藍營縣市長想要採購BNT疫苗，但民進黨立院黨團認為，台灣將獲得5000萬劑疫苗，這些已經足夠，要國民黨與藍營地方政府別再來亂。

劉和然表示，最近看到中央接受建議，讓民間團體購買疫苗，同時也有好消息，使台灣在取得疫苗上有所突破，感到相當高興。

劉和然指出，針對疫苗，大家都很期待台灣有天能達到任何人想打就有疫苗打的程度，而不是讓每天處在不確定感當中，所以不管哪個單位，只要有熱心者能找到疫苗，讓民眾來接種，中央都應該全力協助、全力配合。