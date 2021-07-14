被黃越綏點名三八假賢慧 徐巧芯回嗆：不要再崩潰了阿嬤

前國策顧問黃越綏前天發文批評永齡基金會執行長劉宥彤日前進總統府見蔡英文總統時穿牛仔褲「對總統不敬」；國民黨台北市議員徐巧芯上去留言，反被黃點召不監督北市好心肝特權疫苗，反而成了「民眾黨義勇軍」，根本是「三八假賢慧」。對此，徐巧芯今在臉書回嗆「說人說自己，妳才三八」、「不要再崩潰了阿嬤」。

徐巧芯指出，「說人說自己，妳才三八。」郭台銘、劉宥彤、鴻海團隊、台積電團隊是為了幫全民買疫苗進到總統府，是為全國不分黨派的人爭取疫苗，跟政黨無關，就像我謝謝美國日本一樣，他們值得一個感謝。

徐巧芯說，結果黃不感謝就算了，還拿一個女性幕僚的衣著開刀，要人「自重」，這種欠罵的言論跟我跟他們同不同政黨根本沒關係，有一點常識跟正義感的人都會站出來撻伐這種糟糕的言論好嗎。

徐巧芯指出，polo衫加牛仔褲，很好呀，到底要怎樣才莊重？現在被打臉還見笑轉生氣，開始口不擇言罵人腦殘、三八？「妳自己在那邊八卦別人的牛仔褲就不腦殘、不三八？」、「等等，該不會又要我遵守妳的三從四德，才算個女性該有的模樣吧？」

徐巧芯說，什麼都要扯政黨，扯藍綠白，扯選不選總統，好像這個世界上只有政治一樣。真的好了啦，不要再崩潰了阿嬤。而且Amanda也不是民眾黨的吧，要不要先搞清楚再嘴。