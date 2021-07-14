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外交部援贈印尼2百台製氧機 12日運抵雅加達機場

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部政務次長田中光(右)與駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝(左)。圖／外交部提供
外交部政務次長田中光(右)與駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝(左)。圖／外交部提供

外交部今天表示，印尼新冠肺炎疫情嚴峻，當地醫療量能不足，外交部援贈2百台製氧機給印尼政府，已於12日運抵雅加達機場，發揚新南向政策「以人為本」的精神。

外交部今天下午舉行援贈儀式，由外交部政務次長田中光主持，駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso）出席接受。

田中光表示，疾病無國界，自新冠肺炎疫情爆發以來，我國一直密切關注包括印尼在內的東南亞國家疫情發展，並且樂願透過分享抗疫經驗及提供相關防疫物資等方式，與東協各國合作抗疫，印尼目前疫情相當嚴峻，外交部為此緊急調撥2百台我國生產的製氧機，希望能夠緩解印尼氧氣儲存量不足的燃眉之急，期盼台灣與東南亞各國藉由密切的互助合作，讓彼此的生活儘快恢復常態。

章溥帝表示，感謝我國的關心及鼎力協助，我國援贈的2百台製氧機將由印尼國家災防總署（BNPB）及衛生部妥善分配，交由各地有緊急需求的醫療院所使用，務使我方善心嘉惠印尼人民。

外交部表示，印尼在台勞工超過26萬人，是我國外籍移工最大來源國；在印尼台商約有2萬人，累計投資金額超過22億美元。我國與印尼近期在經貿、投資、農漁業、教育及醫療等領域都有密切合作，雙方互為區域內的重要發展夥伴。在印尼疫情艱難時刻，台灣樂願提供物資及分享抗疫經驗，與印尼朋友們攜手面對病毒的挑戰，早日共度難關。

援贈印尼的200台製氧機送往機場交運。圖／外交部提供
援贈印尼的200台製氧機送往機場交運。圖／外交部提供

印尼 外交部 疫情

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