聽新聞
test
0:00 / 0:00
外交部援贈印尼2百台製氧機 12日運抵雅加達機場
外交部今天表示，印尼新冠肺炎疫情嚴峻，當地醫療量能不足，外交部援贈2百台製氧機給印尼政府，已於12日運抵雅加達機場，發揚新南向政策「以人為本」的精神。
外交部今天下午舉行援贈儀式，由外交部政務次長田中光主持，駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso）出席接受。
田中光表示，疾病無國界，自新冠肺炎疫情爆發以來，我國一直密切關注包括印尼在內的東南亞國家疫情發展，並且樂願透過分享抗疫經驗及提供相關防疫物資等方式，與東協各國合作抗疫，印尼目前疫情相當嚴峻，外交部為此緊急調撥2百台我國生產的製氧機，希望能夠緩解印尼氧氣儲存量不足的燃眉之急，期盼台灣與東南亞各國藉由密切的互助合作，讓彼此的生活儘快恢復常態。
章溥帝表示，感謝我國的關心及鼎力協助，我國援贈的2百台製氧機將由印尼國家災防總署（BNPB）及衛生部妥善分配，交由各地有緊急需求的醫療院所使用，務使我方善心嘉惠印尼人民。
外交部表示，印尼在台勞工超過26萬人，是我國外籍移工最大來源國；在印尼台商約有2萬人，累計投資金額超過22億美元。我國與印尼近期在經貿、投資、農漁業、教育及醫療等領域都有密切合作，雙方互為區域內的重要發展夥伴。在印尼疫情艱難時刻，台灣樂願提供物資及分享抗疫經驗，與印尼朋友們攜手面對病毒的挑戰，早日共度難關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言