外交部援贈印尼2百台製氧機 12日運抵雅加達機場

外交部今天表示，印尼新冠肺炎疫情嚴峻，當地醫療量能不足，外交部援贈2百台製氧機給印尼政府，已於12日運抵雅加達機場，發揚新南向政策「以人為本」的精神。

外交部今天下午舉行援贈儀式，由外交部政務次長田中光主持，駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso）出席接受。

田中光表示，疾病無國界，自新冠肺炎疫情爆發以來，我國一直密切關注包括印尼在內的東南亞國家疫情發展，並且樂願透過分享抗疫經驗及提供相關防疫物資等方式，與東協各國合作抗疫，印尼目前疫情相當嚴峻，外交部為此緊急調撥2百台我國生產的製氧機，希望能夠緩解印尼氧氣儲存量不足的燃眉之急，期盼台灣與東南亞各國藉由密切的互助合作，讓彼此的生活儘快恢復常態。

章溥帝表示，感謝我國的關心及鼎力協助，我國援贈的2百台製氧機將由印尼國家災防總署（BNPB）及衛生部妥善分配，交由各地有緊急需求的醫療院所使用，務使我方善心嘉惠印尼人民。