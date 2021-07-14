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黃越綏指臉書遭灌爆 劉宥彤嗆：別亂指責永齡或鴻海員工
永齡基金會執行長劉宥彤日前穿牛仔褲進總統府，遭作家黃越綏批評，雖然總統府聲明尊重劉的穿著，但黃越綏又在臉書發文，指永齡及鴻海員工已塞爆自己臉書。劉宥彤晚間在臉書反嗆黃越綏，「請拿掉不適宜在發文中胡亂指責永齡或鴻海員工」，她也強調針對此事不再發言，到此為止。
劉宥彤表示，黃老師可能誤會有永齡基金會和鴻海員工去她的臉書留言，還說他們的留言對她人身攻擊和不堪辱駡，「我想這應該是您個人的臆測」，但卻指控這5000多則留言來自永齡與鴻海。
劉宥彤說，雖然自己並無鴻海職務無法代表鴻海發言，但經查永齡同事們並無上黃的臉書留言，更別說5000多人對黃辱駡，「懇請黃老師理解公開這樣指名道姓對基金會並不公平，可否修正並調整發文內容，尊重彼此，讓事情可以告一段落」。
此外，劉也重申，關於黃越綏提醒服裝儀容的事宜，自己已誠心誠意向大眾表達，當日是她礙於時間緊迫的情況下做出不適切的判斷，虛心接受黃與其他朋友的批評，並向蔡總統表明自己的無心之失，向蔡總統道歉，總統府也給予暖心回應，認為無需為穿著自由道歉，「在此感謝蔡總統！未來也會謹記在心。」
至於有些朋友私訊問候她的家教，祖宗，劉宥彤說，自己小時候受到祖父很大的影響，祖父會説「別問國家為你做什麼，先問你為國家做什麼」。雖然八股，但也影響成為她做人做事的方法。她的祖父母、外祖父母和父母都已過世，所以讓大家這樣批評，她對逝去的長輩們心裏感到很大歉意。
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