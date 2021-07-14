全民普發5000元消費券？政院回應了

台南市議員謝龍介要台南市長黃偉哲向中央提案，發放5000元消費券。行政院發言人羅秉成今天表示，這個階段還在三級疫情警戒期間，還是應該注重防疫及紓困，至於紓困不足之處，政府還要再精進。

桃園市長鄭文燦今天表示，目前紓困按照產業、個人、職業發放，估計全台會有820萬人請領補助，但針對全體不分貧富方式發放，對經濟振興效果多大，中央應該評估。

羅秉成表示，因防疫需要，三級警戒對於民生經濟活動都有受到影響，指揮中心因此有合理放寬相關限制，不過，地方政府還是比較嚴守，像是餐廳內用政策，可見這個階段還是應該防疫及紓困，現在應該還不是討論如何振興的時候。

羅秉成說，各界提出的相關意見，政院都會注意，議員所提發放消費券類似三倍券的概念，鼓勵民眾多消費，但這階段大家應可理解，還在防疫警戒期間，紓困一定要做得更好，至於有不足之處，政府還要再更精進。