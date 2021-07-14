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外媒稱郭董「被徵召」買疫苗 府：鴻海、台積電皆主動
台積電及鴻海（永齡基金會）日前確定簽約採購共1000萬劑德製BNT疫苗捐給政府，但有外傳鴻海創辦人郭台銘不滿「時代雜誌」稱鴻海是「被徵召」買疫苗。總統府發言人張惇涵今天表示，鴻海（永齡基金會）、台積電兩間企業分別於6月1日、6月10日「主動」提出申請購買疫苗捐贈案，過程無庸置疑。
張惇涵表示，若檢視相關外媒於6月18日所刊載之內容，是報導蔡英文總統在6月18日當天，於總統府邀集郭台銘、台積電董事長劉德音會見，共同商議疫苗購買事宜。對於外媒所使用之標題，總統府沒有評論，但兩間企業都是主動提出計畫，這個事實非常清楚。
張惇涵表示，包括蔡總統及政府相關單位，都多次感謝各方的努力，能夠讓兩項專案順利完成簽約，讓台灣能夠取得更多疫苗，而此次政府和民間能夠攜手協力，正是「團結防疫守台灣」的具體表現。
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