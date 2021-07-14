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駐俄羅斯代表處新增一人確診 接觸者檢驗結果均為陰性

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

外交部今天表示，我駐俄羅斯代表處一名人員12日經採檢確診新冠肺炎，並已依當地防疫規定，目前進行居家隔離休養14日。這是駐俄羅斯代表處第10名人員確診案例。

外交部表示，為控制疫情擴散，駐俄羅斯代表處已緊急安排曾與該名確診人員接觸過的全體人員接受PCR檢測，檢測結果均是陰性，駐處同時也已完成辦公室全面清潔消毒工作。

外交部表示，俄國新冠肺炎疫情持續蔓延，全國確診數自6月急速增加，目前俄羅斯總累積確診數超過583萬人，高居全球第5。為維護駐外人員及民眾健康安全，駐俄羅斯代表處持續採取「預約制」的領務服務，未來將視疫情發展進行調整，並適時公布。

外交部表示，國人若有領務需求，可以透過駐處電郵rus@mofa.gov.tw洽助；若有急難救助事宜，可以撥打以下緊急電話：7-969-008-6111（俄國境外撥打）、8-969-008-6111（俄國國內撥打）。

俄羅斯 外交部 新冠肺炎

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