政府別擋路！藍委籲開放地方政府採購疫苗

台積電、鴻海公告各捐贈500萬劑BNT疫苗，國民黨立委李貴敏說，民進黨政府以「現階段沒有必要開啟新專案」為由，拒絕南投、雲林、花蓮、台東等4縣市聯合採購BNT疫苗的要求，民進黨這種虛妄的自信心是哪裡來的？是被自己的認知作戰洗腦，還是不懂料敵從寬？

李貴敏表示，明明台灣民眾因為政府宣稱已購置的疫苗遲遲無法如數抵台，以致疫苗覆蓋率落居世界末段班，只能仰賴國際友邦捐贈，民進黨團還是宣稱政府已掌握4457萬劑疫苗，接種疫苗量已足夠，這不是睜眼說瞎話嗎？人命關天，她更要嚴厲譴責這種疏漏顢頇的政府與施政態度。

李貴敏說，台灣疫苗短缺，讓民眾已經沒有選擇的權利，也導致各地搶打疫苗亂象叢生，還要大排長龍等候施打殘餘疫苗。究竟自購疫苗何時能如數抵台，政府迄今沒有承諾，執政黨竟然自行宣布疫苗夠了？對照陳時中5月時也誇口台灣向國際洽購疫苗加上國產疫苗數量，「今年已經足夠」，更用盡各種理由唱衰、看衰鴻海等民間企業自購BNT破局，給人一根又一根軟釘子碰不說，還直指「太多企業申請採購恐引發困擾」；結果疫情一來，立刻被打臉、被打回原形。

李貴敏表示，民眾只想知道，民進黨這種虛妄的自信心是哪裡來的？是被自己的認知作戰洗腦？還是不懂料敵從寬？甚至是想再一次公開承認「以前的眼睛，看不到未來的結果」嗎？主政的民進黨政府至今除欠缺視野外，也毫無產業與國家安全策略性布局的能力，只知校正回歸。凡此種種不正是台灣被國際看扁，至今落入疫苗危機的主要原因嗎？

李貴敏說，尤其一路上給民間企業設路障，一路推拉阻擋的民進黨政府，如今還搶著收割BNT疫苗開放進口的政績，不禁讓人想問，善良的台灣人民到底要忍受到什麼時候？拜託蘇揆團隊高抬貴手，別再卡關縣市政府、也別再卡關民間企業，只要比照辦理就行了。民眾不期待「有政府、會做事」，只要「有政府、別擋路」就成了。疫苗多多益善，盡速開放民間順利自購國際合格疫苗才是正辦。

李貴敏呼籲，疫情嚴峻，全台距離「集體免疫」仍有一段漫長的路要走，拜託趕快全面核准民間採購更多國際認證疫苗，不因顏色卡關，不因人設事，才能讓台灣擺脫困境，早日達到群體免疫的目標。