罷免答辯書出爐 陳柏惟：盡忠職守、問心無愧

第10屆立法委員陳柏惟罷免案日前宣告成立，中選會13日依法發布公告。提案領銜人楊文元及陳柏惟各自提出罷免理由書、答辯書。陳柏惟表示，他在任內盡忠職守、問心無愧，無論喜歡或討厭他，都邀請選民出來投票，「我們支持的是台灣、是民主，用選票說出自己的聲音，讓台灣再贏一次。 」

楊文元在罷免理由書提到，陳柏惟無心地方服務、承諾政見一再跳票；無心監督民意所託、背離選區民意；以及發言荒腔走板，失格、失言新聞頻傳。

楊文元指出，針對空氣汙染，陳柏惟參選時政見提到「吸好空氣免 跑谷關」，但對於台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例，部分條文遭環保署宣告牴觸中央法規無效時，陳柏惟未善盡民意代表之責，不但沒有爭取民眾呼吸乾淨空氣的權利，反而罔顧人民健康，公開呼籲台中市長盧秀燕不要一再拿中火政治操作。

楊文元說，立法院通過開放萊豬進口，陳柏惟身為在野黨區域立委，並未傾聽地方民眾心聲，一路配合政府政策、護航萊豬，甚至公開於網路媒體用戲謔方式表示美國萊豬很好吃。還迎合少數民眾的支持，漠視大多數民眾的聲音，公開在節目上支持娛樂性大麻階段性開放。

罷免理由書也列舉陳柏惟質詢時和臉書發文荒腔走板，失格、失言新聞頻傳，號稱最會溝通及協調的陳柏惟，遇到反對聲音，一言不合就惡言、拳腳相向，再者就以抹黑、 檢舉、栽贓等方式說反對聲音是中共同路人。

罷免理由書提到，陳柏惟任職這一年，造成地方及社會仇恨對立，地方建設及服務嚴重空轉，在重大民生議題背離選區民意，所言所行皆充滿暴力、辱罵、造謠抹紅。擔任公職人員的主要目的，應是為地方帶來建設及發展，而非剷除異己、造成寒蟬效應。

陳柏惟則在答辯書以「做台灣的工，走台灣的路」為題表示，他與團隊深信，將服務項目開誠布公是最好的檢驗。反對方不滿的10幾項，他要說好幾千項，並呼籲大家分享3Q愛台灣「http://3Qi.tw」，告訴朋友和鄉親，這是一個會說話，會做事的好團隊。

陳柏惟說，尤其幫台灣換護照、重視醫護工作，在國家安全跟國 人安全中，他們一直跟第一線站在一起。討論需建立在事實之上，期盼各位鄉親可以看完以下事實，做出有智慧的判斷。

答辯書指出，陳柏惟在任立委一年半期間，出席率100%，蟬聯優秀立委，截至2021年7月12日，在立法案共提出19案法律主提案、16案共同提案，進行134次口頭質詢、18次書面質詢，參與全國性活動419場次。

在地方，推進184場會勘及地方建設、舉辦172次地方公益活動。上任至今，選服陳情案件達2610件，「盡忠職守、問心無愧。」

中選會表示，陳柏惟罷免案是否因疫情改訂投票日，將提至7月16日的委員會上討論並決定。