新竹市藍黨團辦市長民調初選遭檢舉 李哲華：那不是初選

新竹市藍營備戰2022，新竹市議會國民黨團原訂本月25至27日先行舉辦市長民調初選，有意參選黨內初選的當地議員林耕仁、李國璋和陳啓源在宣傳看板和簡訊都說明是「國民黨新竹市長初選民調」，近日遭人檢舉並質疑其適法性。國民黨組發會主委李哲華重申，中常會尚未通過縣市長提名作業辦法，所以這只是「新竹市議會黨團自己內部的協調，不是初選」。

李哲華強調，該民調初選是新竹市議會國民黨團的自己協調。李說，新竹市議會黨團2月18日就已來文組發會表示要舉辦初選，先選出一位代表新竹參選市長的參選人，組發會2月19日發函給各縣市黨部，強調「直轄市縣市長候選人的提名權責為中常會，請各縣市要依據中常會訂頒的作業時程和作業要點來辦理相關作業」。

李哲華表示，中常會目前還沒有通過縣市長選舉辦法，候選人的提名作業涉及到選情評估、勝選的部署和有意參選黨員的權益，所以要依據國民黨相關的提名辦法來辦理提名作業才可以。因此新竹市黨部很清楚這個初選只是「新竹市議會黨團自己內部的協調，不是初選」，特此重申說明。