國民黨主席選舉 必備實力與魅力

人民投票看魅力，黨內選舉靠實力。國民黨主席選舉因疫情而延期，目前除現任黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源表態參選外，尚有多位曾被點名的馬英九、朱立倫、韓國瑜等人未表態選或不選，其中，最大的黑馬應該不是韓國瑜，而是郭台銘。

雖然國民黨在台灣支持度現仍維持在二成左右，但它終究還是第一大在野黨，如果選出一個既有魅力又有實力的黨主席，對因疫情處置不當而支持度大跌的的民進黨，仍是一大威脅。

一般公民選舉，一個有魅力的候選人，仍能在沒有政治實力下選上民代或首長，但黨內選舉因是由黨員投票選出，若沒有一定實力者（加上內部的合縱連橫），僅靠個人魅力，恐不易選上。韓國瑜參選國民黨主席失敗，但參選高雄市長一役帶起韓流，可為借鏡。

黨內有實力 選敗居高位

黨內選舉的不同參選人多半有各地方山頭與實力者的動員支持，民進黨常有人參選失敗後卻仍能在黨內或中央有相當位子，靠的就是派系實力。因此衡量此次有意參選國民黨主席的可能候選人，其黨內實力仍是重要的評估指標之一。

已宣布參選的江啟臣、張亞中和卓伯源三人，以江啟臣目前具有的黨內實力較強；當過立委與彰化縣長的卓伯源，在地方仍有一定的政治人脈和實力；張亞中學者出身，未具真正紮根的從政經驗，理念及論述邏輯很強，但他去特定選區參選民代的機會，會比選上黨主席的機會大。

具實力者鴨子划水

除了已宣布的三人，有意無意或正鴨子划水的還有朱立倫與馬英九，都是仍具有一定實力的參選人；另外，連勝文有父親連戰為靠山。被罷免高雄市長後陷入沉潛的韓國瑜，則以行善之名四處訪山訪水兼訪人，有可能伺機而動。

國民黨中另一個有實力選上黨主席的人是鴻海集團郭台銘，他的從政初期是與韓國瑜參與黨內總統初選，雖戰敗卻聲望不墜；加以最近為台灣社會贊助500萬劑疫苗帶來更高的聲望，其身先號召的功勞比台積電大許多。加以過去他曾贊助支持過許多藍營政治人物，若有意出來參選，雖無內部派系實力，但當選機會極大。

老有魅力卻面臨傳承

從世代交替與傳承的角度來看國民黨主席選舉，馬英九、郭台銘都算年紀過高了，但兩人還算老有魅力，美國總統拜登之例可能也會激發他們的鬥志。若由江啟臣、朱立倫、連勝文和卓伯源競逐，則實力條件各不相同。

江啟臣具有現任者及地方政治實力優勢，有過桃園、新北縣市長經驗的朱立倫則來勢洶淘；連勝文適合先選個立委歷練一番；至於在第二任彰化縣長時期曾動過念頭想參選台中市長的卓伯源，恐難有足夠的支持。

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