無證移工淪防疫孤兒 立委籲亡羊補牢

新冠肺炎疫情下，無證移工恐成防疫黑數，台灣民眾黨立委賴香伶呼籲，政府應藉此機會重新檢討無證移工的擴大自行到案專案相關措施。台灣國際勞工協會研究員吳靜如進一步指出，無證移工若願意出面，應以「不驅離、不處分，重新給予合法身份」為原則。

無證移工難掌握

對於無證移工自清方案，吳靜如指出，移民署所提出的相關專案可說是「呼嚨又威脅人」，一方面拋出無證移工自清後，可以再以其他名義來台、減少罰款或免罰、不需遭到收容處置等好處，但另一方面卻又威脅無證移工，若不自清，未來罰則可能再度加重，導致成效並不是太好。

此外，賴香伶指出，全台目前無證總數多達上萬人，且過去也曾出現多起移工境外移入個案，五月、六月時更發生多起移工群聚案，顯見移工對於台灣防疫的重要性，無證移工不只本身就醫、疫苗接種方面會遇到困難，在政府進行後關疫調時，很難掌握該名移工的確切資訊。

自輕重給合法身份

因此，吳靜如建議，政府單位可參考泰國與葡萄牙處理無證移工的相關政策，提供無證移工重新取得合法工作身份的管道，她也進一步指出，葡萄牙在今年三月甚至宣布，疫情期間重新給予無證移工完整的公民權，使其可在當地安心工作、享受完整醫療照顧。

吳靜如也進一步指出，台灣應積極面對無證移工問題，否則對台灣整體防疫將造成非常不利的影響，若政府能夠允許失聯移工續合法在台工作，將是鼓勵移工出面合法化的重要誘因，也是將其納入防疫圈的關鍵。

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