快訊

混打呼聲高 張上淳揭AZ疫苗混「莫德納、BNT」可行性

縱火奪6命為何不判死？律師談湯景華案的影響

無證移工淪防疫孤兒 立委籲亡羊補牢

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

新冠肺炎疫情下，無證移工恐成防疫黑數，台灣民眾黨立委賴香伶呼籲，政府應藉此機會重新檢討無證移工的擴大自行到案專案相關措施。台灣國際勞工協會研究員吳靜如進一步指出，無證移工若願意出面，應以「不驅離、不處分，重新給予合法身份」為原則。

無證移工難掌握

對於無證移工自清方案，吳靜如指出，移民署所提出的相關專案可說是「呼嚨又威脅人」，一方面拋出無證移工自清後，可以再以其他名義來台、減少罰款或免罰、不需遭到收容處置等好處，但另一方面卻又威脅無證移工，若不自清，未來罰則可能再度加重，導致成效並不是太好。

此外，賴香伶指出，全台目前無證總數多達上萬人，且過去也曾出現多起移工境外移入個案，五月、六月時更發生多起移工群聚案，顯見移工對於台灣防疫的重要性，無證移工不只本身就醫、疫苗接種方面會遇到困難，在政府進行後關疫調時，很難掌握該名移工的確切資訊。

自輕重給合法身份

因此，吳靜如建議，政府單位可參考泰國與葡萄牙處理無證移工的相關政策，提供無證移工重新取得合法工作身份的管道，她也進一步指出，葡萄牙在今年三月甚至宣布，疫情期間重新給予無證移工完整的公民權，使其可在當地安心工作、享受完整醫療照顧。

吳靜如也進一步指出，台灣應積極面對無證移工問題，否則對台灣整體防疫將造成非常不利的影響，若政府能夠允許失聯移工續合法在台工作，將是鼓勵移工出面合法化的重要誘因，也是將其納入防疫圈的關鍵。

【更多精采內容，詳見

移工 疫情

延伸閱讀

移工預約打疫苗 可參照勞動部多國語懶人包

防破口！民眾黨立委：失聯移工納入疫苗接種計畫

獨／不只開放18歲以上台人 疫苗預約系統移工也能預約

打工族沒加保領不到紓困補貼 立委：勞動部應速補發

相關新聞

總統府：黃曙光任國安會諮委、胡木源接副秘書長

總統府發言人張惇涵今（14）日表示，蔡總統任命前參謀總長黃曙光出任國家安全會議諮詢委員，並任命前國家安全局副局長胡木源出...

前總統阿扁身體微恙 出現缺氧狀況今檢查

71歲前總統陳水扁上次健康檢查發現有腦波缺氧情況，今天上午到高雄長庚進一步檢查，血氧儀SPO2最低降到90%，醫療團隊主...

綠委批中市接種率倒數第一 中市府：立委算錯了！

民進黨立法院黨團今開記者會，新北市立委羅致政立委提到，以六都的疫苗接種率來看，第一劑接種率倒數兩名分是台中的13.7%、...

提高疫苗覆蓋率 蔡英文：第9、10類 本周五開始打疫苗

民進黨今辦線上中常會，據轉述，黨主席蔡英文總統指出，又有近100萬劑疫苗進來，也感謝台積電、鴻海各方努力，團結防疫守護台...

蘇貞昌：增180億 2024年漏水率降至12%

行政院長蘇貞昌今天表示，已在今年5月核定增加新台幣180多億元，投入降低漏水率計劃，預定2024年把漏水率降至12%

國民黨主席選舉 必備實力與魅力

人民投票看魅力，黨內選舉靠實力。國民黨主席選舉因疫情而延期，目前除現任黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源表態參選外，尚有多位曾被點名的馬英九、朱立倫、韓國瑜等人未表態選或不選，其中，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。