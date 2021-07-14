快訊

混打呼聲高 張上淳揭AZ疫苗混「莫德納、BNT」可行性

縱火奪6命為何不判死？律師談湯景華案的影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印尼台商包機28日返台 外交部：將提供必要協助

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

印尼台商已聯繫自費包機，預計28日返台；外交部發言人歐江安今天表示，駐處屆時將提供必要協助，另外我國駐印尼代表處及駐泗水辦事處均已訂定「緊急應變計畫」，密切注意印尼疫情發展並相應採取必要措施。

歐江安表示，印尼疫情在5月開齋節過後快速蔓延，近來單日確診人數都超過4萬人，超過當地醫療設施的負擔能量，為了保障印尼台商僑民的健康及安全，外交部及駐印尼代表處提供協助。

由於印尼各地皆有台商染疫確診案例，駐印尼代表處除設置24小時急難救助專線作為當地台商僑民通報聯繫機制，另外與印尼僑界、台商總會及各地台商分會合作在印尼各區域設立「緊急抗疫中心」，透過社群媒體即時匯集印尼各地區疫情及醫療資訊，協助我國僑民和台商施打疫苗、推薦醫院、爭取病床、安排線上問診或醫生到府看診、提供醫療物資等相關資訊。

歐江安表示，目前台灣印尼航線已暫停直飛班機，駐處除隨時蒐集轉機返國資訊並提供台商僑民參考外，另外透過印尼僑界協調，已安排印尼巴澤航空（Batik Air）規劃在28日以包機方式運載旅居印尼的我國僑民返回台灣，駐處屆時將提供必要協助。

歐江安表示，我國駐印尼代表處及駐泗水辦事處均已訂定「緊急應變計畫」，密切注意印尼疫情發展並相應採取必要措施。外交部及駐處對於印尼各地僑界及台商分會自發性成立抗疫群組或緊急服務中心，都會全力支持。駐印尼、泗水兩處將在現有的急難救助通報機制上，進一步整合各地區僑界防疫中心的力量，在疫情期間提供台商及僑民即時協助。

歐江安說，國人在印尼境內如因疫情或遭遇急難需要協助，可撥打我駐印尼代表處緊急聯絡電話+62-811-984-676（印尼境內請直撥0811-984-676）或駐泗水辦事處緊急聯絡電話+62-822-5766-9680（印尼境內請直撥0822-5766-9680）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095，以獲得必要協助。

印尼 台商 疫情

延伸閱讀

白宮刪台灣國旗推文引揣測 外交部：請駐處提醒美方

海地總統遭刺身亡 外交部：密切注意政局後續相關發展

美不支持台獨 外交部：中華民國台灣是主權國家

立陶宛外長稱將在台設辦事處 外交部：高度歡迎

相關新聞

總統府：黃曙光任國安會諮委、胡木源接副秘書長

總統府發言人張惇涵今（14）日表示，蔡總統任命前參謀總長黃曙光出任國家安全會議諮詢委員，並任命前國家安全局副局長胡木源出...

前總統阿扁身體微恙 出現缺氧狀況今檢查

71歲前總統陳水扁上次健康檢查發現有腦波缺氧情況，今天上午到高雄長庚進一步檢查，血氧儀SPO2最低降到90%，醫療團隊主...

綠委批中市接種率倒數第一 中市府：立委算錯了！

民進黨立法院黨團今開記者會，新北市立委羅致政立委提到，以六都的疫苗接種率來看，第一劑接種率倒數兩名分是台中的13.7%、...

提高疫苗覆蓋率 蔡英文：第9、10類 本周五開始打疫苗

民進黨今辦線上中常會，據轉述，黨主席蔡英文總統指出，又有近100萬劑疫苗進來，也感謝台積電、鴻海各方努力，團結防疫守護台...

國民黨主席選舉 必備實力與魅力

人民投票看魅力，黨內選舉靠實力。國民黨主席選舉因疫情而延期，目前除現任黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源表態參選外，尚有多位曾被點名的馬英九、朱立倫、韓國瑜等人未表態選或不選，其中，

無證移工淪防疫孤兒 立委籲亡羊補牢

新冠肺炎疫情下，無證移工恐成防疫黑數，台灣民眾黨立委賴香伶呼籲，政府應藉此機會重新檢討無證移工的擴大自行到案專案相關措施。台灣國際勞工協會研究員吳靜如進一步指出，無證移工若願意出面，應以「不驅離、不處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。