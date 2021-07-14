印尼台商包機28日返台 外交部：將提供必要協助

印尼台商已聯繫自費包機，預計28日返台；外交部發言人歐江安今天表示，駐處屆時將提供必要協助，另外我國駐印尼代表處及駐泗水辦事處均已訂定「緊急應變計畫」，密切注意印尼疫情發展並相應採取必要措施。

歐江安表示，印尼疫情在5月開齋節過後快速蔓延，近來單日確診人數都超過4萬人，超過當地醫療設施的負擔能量，為了保障印尼台商僑民的健康及安全，外交部及駐印尼代表處提供協助。

由於印尼各地皆有台商染疫確診案例，駐印尼代表處除設置24小時急難救助專線作為當地台商僑民通報聯繫機制，另外與印尼僑界、台商總會及各地台商分會合作在印尼各區域設立「緊急抗疫中心」，透過社群媒體即時匯集印尼各地區疫情及醫療資訊，協助我國僑民和台商施打疫苗、推薦醫院、爭取病床、安排線上問診或醫生到府看診、提供醫療物資等相關資訊。

歐江安表示，目前台灣印尼航線已暫停直飛班機，駐處除隨時蒐集轉機返國資訊並提供台商僑民參考外，另外透過印尼僑界協調，已安排印尼巴澤航空（Batik Air）規劃在28日以包機方式運載旅居印尼的我國僑民返回台灣，駐處屆時將提供必要協助。

歐江安表示，我國駐印尼代表處及駐泗水辦事處均已訂定「緊急應變計畫」，密切注意印尼疫情發展並相應採取必要措施。外交部及駐處對於印尼各地僑界及台商分會自發性成立抗疫群組或緊急服務中心，都會全力支持。駐印尼、泗水兩處將在現有的急難救助通報機制上，進一步整合各地區僑界防疫中心的力量，在疫情期間提供台商及僑民即時協助。

歐江安說，國人在印尼境內如因疫情或遭遇急難需要協助，可撥打我駐印尼代表處緊急聯絡電話+62-811-984-676（印尼境內請直撥0811-984-676）或駐泗水辦事處緊急聯絡電話+62-822-5766-9680（印尼境內請直撥0822-5766-9680）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095，以獲得必要協助。