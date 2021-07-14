江啟臣送花籃酸蘇揆用錯成語？行政院回應了

國民黨主席江啟臣今也寫有「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」的花籃給行政院長蘇貞昌，不過遭民進黨批評用錯成語。行政院今下午回應，民主社會，人民對政府的施政有所批評，理所當然，但仍期待相關批評，應建立在事實基礎與理性態度的討論上。

行政院發言人羅秉成表示，去年疫情爆發，全球受到衝擊，行政團隊把台灣的防疫做到世界最好，內外交迫下，振興紓困並進，經濟成長在全球名列前茅，股市還屢創創新高，維持上萬點歷史最久，國人正常生活一整年。

羅秉成說，現在變種病毒肆虐，鄰近國家都相繼爆發新一波疫情。但台灣在政府與全民努力下，從兩個月前有高達一天500、600例，現在控制到一天20、30例以下，可望盡快恢復正常生活。

他說，民主社會，人民對政府的施政有所批評，理所當然，但仍期待相關的批評應建立在事實基礎與理性態度的討論上。