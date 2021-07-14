江啟臣罵蘇揆卻用錯成語 民進黨送他另一句：君子務本
國民黨主席江啟臣昨晚送一盆花給行政院長蘇貞昌，字卡上頭寫有「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」，還藏頭強調「行政院爛」，但民進黨立委認為，成語「行不由徑」，反而變成稱讚蘇貞昌行事光明正大的意思，民進黨今天更批江啟臣鬧出笑話。
民進黨發言人周江杰表示，江啟臣送花給蘇貞昌，來者不善，還用藏頭詩這種戲謔玩笑的方式批評行政院，結果連成語用錯，反而鬧出笑話。在全民防疫當下，台灣最不需要的就是政治口水。江啟臣作為最大在野黨黨主席、同時也是立法委員，請多用點心在政策上的論證，少ㄧ點個人政治的謀算與口水。尤其當全國同島一命、共同防疫的時刻，人民想要看到的不會是在野黨主席如名嘴般羞辱防疫人員的荒誕行徑。
周江杰說，可以理解江啟臣面對黨內選舉的焦慮，但「君子務本」，此時此刻沒有什麼比防疫更為重要。與其在這些選舉操作上花心思，還誤用成語受到嘲諷，或許正視防疫的工作更能夠得到黨內的信任與尊敬。
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