快訊

刺殺海地總統是國造步槍？ 可能性低但「海地軍人恐最懂我槍械」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠委批中市接種率倒數第一 中市府：立委算錯了！

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市疫苗剩餘全島最少，綠委卻批接種率低，中市反駁算錯了！圖／聯合報系照片
台中市疫苗剩餘全島最少，綠委卻批接種率低，中市反駁算錯了！圖／聯合報系照片

民進黨立法院黨團今開記者會，新北市立委羅致政立委提到，以六都的疫苗接種率來看，第一劑接種率倒數兩名分是台中的13.7%、新北的14.3%，稱「藍營執政縣市拉低接種率！」台中市長盧秀燕今在防疫說明會指出，根據疾管署近日公布的「疫苗剩餘數是本島最少」，中市很認真「疫苗來就打！」新聞局長黃國瑋也反駁民進黨提出的接種率算錯了，台中已達17.95%「可能外地立委對台中不清楚。」

民進黨立委羅致政表示，以六都的疫苗接種率來看，台北市的第一劑接種率相對最高，倒數2名是台中市的13.7%、新北市的14.3%，是把六都接種率壓低的後段班，建議兩市應多學習別的縣市作法。

不過羅致政提出台中的接種率遭質疑，台中市新聞局長黃國瑋拿數字說話，他指出，接種率應是實際接種疫苗人數占全市可接種人口的比例，目前18歲以上可接種疫苗，全台中18歲以上有234萬5725人，已接種第一劑的42萬1234人，接種率是17.95%，羅致政的數字顯然有誤「部分民代對台中實際狀況不清楚」。

黃國瑋指出，中央疫情指揮中心7月9日公布，以目前第八類接種情況來看，台中排六都第二，情況還不錯。

市長盧秀燕也強調，根據疫管署近日公布疫苗剩餘率，台中市是全島最低，僅比連江數多一些，顯示中市接種政策「疫苗來就打」政策奏效。

疫苗 羅致政

延伸閱讀

影／防疫與時間賽跑 民進黨團呼籲全民拚接種率

民進黨團：藍營執政縣市接種率和庫存率都在後段班

未來3周只能打AZ 民進黨團：有過期的問題

美國白宮推文放我國旗又刪除 羅致政：沒必要過度解讀

相關新聞

總統府：黃曙光任國安會諮委、胡木源接副秘書長

總統府發言人張惇涵今（14）日表示，蔡總統任命前參謀總長黃曙光出任國家安全會議諮詢委員，並任命前國家安全局副局長胡木源出...

前總統阿扁身體微恙 出現缺氧狀況今檢查

71歲前總統陳水扁上次健康檢查發現有腦波缺氧情況，今天上午到高雄長庚進一步檢查，血氧儀SPO2最低降到90%，醫療團隊主...

綠委批中市接種率倒數第一 中市府：立委算錯了！

民進黨立法院黨團今開記者會，新北市立委羅致政立委提到，以六都的疫苗接種率來看，第一劑接種率倒數兩名分是台中的13.7%、...

提高疫苗覆蓋率 蔡英文：第9、10類 本周五開始打疫苗

民進黨今辦線上中常會，據轉述，黨主席蔡英文總統指出，又有近100萬劑疫苗進來，也感謝台積電、鴻海各方努力，團結防疫守護台...

江啟臣送花籃酸蘇揆用錯成語？行政院回應了

國民黨主席江啟臣今也寫有「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」的花籃給行政院長蘇貞昌，不過遭民進黨批評用錯成語。行政...

江啟臣罵蘇揆卻用錯成語 民進黨送他另一句：君子務本

國民黨主席江啟臣昨晚送一盆花給行政院長蘇貞昌，字卡上頭寫有「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」，還藏頭強調「行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。