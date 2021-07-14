綠委批中市接種率倒數第一 中市府：立委算錯了！

民進黨立法院黨團今開記者會，新北市立委羅致政立委提到，以六都的疫苗接種率來看，第一劑接種率倒數兩名分是台中的13.7%、新北的14.3%，稱「藍營執政縣市拉低接種率！」台中市長盧秀燕今在防疫說明會指出，根據疾管署近日公布的「疫苗剩餘數是本島最少」，中市很認真「疫苗來就打！」新聞局長黃國瑋也反駁民進黨提出的接種率算錯了，台中已達17.95%「可能外地立委對台中不清楚。」

民進黨立委羅致政表示，以六都的疫苗接種率來看，台北市的第一劑接種率相對最高，倒數2名是台中市的13.7%、新北市的14.3%，是把六都接種率壓低的後段班，建議兩市應多學習別的縣市作法。

不過羅致政提出台中的接種率遭質疑，台中市新聞局長黃國瑋拿數字說話，他指出，接種率應是實際接種疫苗人數占全市可接種人口的比例，目前18歲以上可接種疫苗，全台中18歲以上有234萬5725人，已接種第一劑的42萬1234人，接種率是17.95%，羅致政的數字顯然有誤「部分民代對台中實際狀況不清楚」。

黃國瑋指出，中央疫情指揮中心7月9日公布，以目前第八類接種情況來看，台中排六都第二，情況還不錯。

市長盧秀燕也強調，根據疫管署近日公布疫苗剩餘率，台中市是全島最低，僅比連江數多一些，顯示中市接種政策「疫苗來就打」政策奏效。