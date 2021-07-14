影／蔡英文感謝各界助台灣得到疫苗 「團結防疫具體表現」

台積電及鴻海（永齡基金會）日前確定簽約採購1000萬劑德製BNT疫苗捐贈給政府，日本政府也再次宣布提供台灣將近100萬劑疫苗。蔡英文總統今天在民進黨中常會上表示，她再次感謝各方的努力，讓台灣能夠取得更多疫苗。政府和民間能夠攜手，正是「團結防疫守台灣」的具體表現。

蔡總統表示，從昨天開始，全國三級警戒延長到這個月26號，因此今天還是透過視訊舉行中常會交換意見。這幾天大家應該都發現，因為疫情稍微緩解，路上的人車變多，許多前陣子居家辦公的民眾，也都開始回到工作崗位上。隨著疫情緩解，指揮中心也在三級警戒下，提出適度鬆綁措施的指引。接下來，如何在生活便利和防疫周全之間，找到新的平衡，是我們的挑戰，也需要大家一起努力。

蔡總統說，她要提醒大家，雖然台灣疫情有稍微緩解，但近期的國際疫情，尤其是Delta病毒擴散，一直在升溫當中，絕對不能掉以輕心。

蔡總統表示，昨天日本政府再一次宣布提供台灣將近100萬劑疫苗，台積電和鴻海（永齡基金會）規畫購買BNT疫苗來捐贈給政府，也已經順利簽約。再次感謝各方的努力，讓台灣能夠取得更多疫苗。政府和民間能夠攜手，正是「團結防疫守台灣」的具體表現。

蔡總統說，隨著更多疫苗陸續到貨，大規模施打正在進行當中。預計在本周五，第九、第十類民眾將開始接種疫苗。從昨天起，也開放18歲以上的民眾，可以進行接種意願登記。再次呼籲國人，請踴躍登記，收到簡訊通知後，也請儘早完成預約。儘快把整體疫苗覆蓋率提升起來，增加社會總體防疫保護力，我們距離警戒降級的日子，才會越來越近。