江啟臣：微解封「全台逆時中」 是指揮中心一手造成

昨天開始三級管制微解封。國民黨主席江啟臣今天下午在中常會表示，中央流行疫情指揮中心的指引不但讓人民難以依循，地方政府更是難以落實。不但導致各縣市不同調，甚至「全台逆時中」，直接打臉指揮中心，繼續維持餐廳禁止內用的管制措施，「這樣的窘境更是指揮中心自己一手造成的」。

江啟臣表示，從去年開始，國民黨就不斷呼籲指揮中心的決策應該與地方政府進行溝通，重視中央與地方夥伴關係的默契；也只有共同決策，才能共同承擔。確診數穩定降低，人民對於解封的期待也就越來越高，他要再次呼籲指揮中心，應該在26日前加強與地方政府溝通協調，確保後續防疫管制作為，地方政府能夠明確配合，共同做好防疫工作。

此外，江啟臣也說，伴隨著解封的討論，紓困與振興工作更要同步並進。政府不但要做好紓困工作，更要埋下振興的火種。他再度提出三個呼籲：第一，藉由油電雙凍漲，減輕人民負擔讓人民可安心防疫；其次，透過發放現金補齊政策混亂造成的紓困缺口，活絡經濟和維持產業生機；第三，正視多元行業在疫情下的困境。包含非營利事業，按件計酬的勞工，甚至宗教團體，在這波疫情下都受到劇烈的衝擊，政府不應該漠視他們的困境。