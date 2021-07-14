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誰爭買BNT疫苗功勞？藍黨團擬辦不要臉政務官排名票選

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘與台積電成功簽約採購德國BNT疫苗，行政院發言人羅秉成卻強調沒政府幫忙不會成，被質疑卡郭還想攬功。國民黨團總召費鴻泰今宣布黨團研究舉辦不要臉政務官排名，他建議羅與駐德代表謝志偉，屆時歡迎大家票選。記者周志豪／攝影
鴻海創辦人郭台銘與台積電成功簽約採購德國BNT疫苗，行政院發言人羅秉成卻強調沒政府幫忙不會成，被質疑卡郭還想攬功。國民黨團總召費鴻泰今宣布黨團研究舉辦不要臉政務官排名，他建議羅與駐德代表謝志偉，屆時歡迎大家票選。記者周志豪／攝影

鴻海創辦人郭台銘與台積電成功簽約採購德國BNT疫苗，行政院發言人羅秉成卻強調沒政府幫忙不會成，被質疑卡郭還想攬功。國民黨團總召費鴻泰今宣布黨團研究舉辦不要臉政務官排名，他建議羅與駐德代表謝志偉，屆時歡迎大家票選。

黨團書記長鄭麗文表示，拖台銘等人出50億元幫台灣人民買疫苗，過程中政府死擋活擋，買成後卻說是自己功勞，「真好意思」，還敢跟全世界宣傳；台灣今天這麼慘都是因政府政治防疫，吹牛、欺騙，只會搞政治，還不讓基層買疫苗。

鄭麗文質疑，蔡政府拿一把鐮刀到處收割台灣人努力、企業家大方捐贈成果，但卻是即便立法院編預算也不買疫苗，甚至還有很多企業家要捐疫苗也都打槍，就是要逼國人施打不可能獲國際認證的國產疫苗，居心歹毒，這是什麼政府。

黨團副書記長陳玉珍也說，民間團體幫人民買到1000萬劑BNT疫苗，政府除攬功、收割，竟然否決地方政府再購買疫苗，擋疫苗採購。費鴻泰說，台灣疫苗現在又患寡，又患不均。

疫苗 台灣人 鄭麗文

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