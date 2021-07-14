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火神的眼淚！時代力量籲中央正視消防員PSTD

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
時代力量今開線上記者會。圖／時代力量提供
時代力量今開線上記者會。圖／時代力量提供

基層消防員長期目睹或經歷死傷慘重的現場，後續可能持續出現的壓力反應，時代力量立法院黨團今天與消防員工作權益促進會、台灣臨床心理學會和諮商心理師公會全國聯合會等開記者會，訴求中央正視基層消防員的創傷後壓力症候群（PTSD）。

消防員工作權益促進會理事長黃鈺翔指出，消防員必須在第一時間拋開情緒、維持理性，以確保執行勤務判斷無虞，事後面臨社會事件、重大事故、同仁殉職，甚至是現場家屬情緒帶給同仁的衝擊與創傷，這些都是 創傷後壓力症候群（PTSD）的來源。

黃裕翔表示，2017 年6月，英國倫敦格倫費爾大樓大火71死的案件後，英國政府提出「藍光計畫」提供額外 150 萬英鎊（約台幣 6190 萬元），協助一線消防員進行心理創傷的治療。

他呼籲，中央應以長期計畫撥補預算，建立消防員心理支持制度，於養成教育或在職訓練加入風險識別及認識 PTSD 等課程；二級預防則由各縣市消防局依外勤人數為依據，聘用專任心理師，三級預防「緊急介入」，針對重大事故成立專案，對於消防員心理狀態全面篩檢、評估及追蹤。

台灣臨床心理學會教授楊啟正說，長遠而言，除了建立制度，更應該與學術單位充分合作，建立起消防員心理健康服務的整體成效分析。楊啟正教授提醒，此部分並非外包學術單位即可，而是應於制度面更加重視學術成果與實際業務之連結。

諮商心理師公會全國聯合會理事長羅惠群指出，近年來國內外心理界更大力倡導「創傷知情」的概念。根據美國藥物濫用暨心理健康服務署的資訊，「創傷知情照料」包含四個要素：理解創傷、辨認創傷、利用創傷知識做回應，以及防止再度受創。

時代力量立委王婉諭指出，現行警政體系的心理輔導機制，由各縣市警察局的「關老師」與外聘心理輔導諮詢委員共同合作辦理，反觀內政部消防署，至今仍以「消防體系非警政人事一條鞭」為由，一再忽視基層消防員的職場心理健康。

同黨立委邱顯智表示，內政部及消防署總是消極回應「各縣市政府已經有員工協助方案」，但是，這個方案性質是給一般職種的市府員工，且多為專線諮詢或每月僅4 - 6 小時時數限制的心理諮商，不符合消防員面臨重大事件衝擊的資源需求。

立委陳椒華指出，內政部及消防署更應痛定思痛，與各縣市消防機關協調財務狀況，由中央挹注經費減輕地方資源落差，協助各縣市消防局完善消防員心理支持制度。

消防員 時代力量 內政部

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