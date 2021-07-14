政院關閉民間買疫苗管道 藍批：政治算計不怕天打雷劈

本土疫情爆發，國內疫苗短缺，民間團體紛表態要買疫苗捐政府。但就在鴻海創辦人郭台銘與台積電順利簽約購得1000萬劑BNT疫苗後，行政院卻以疫苗足夠為由，關閉專案購買疫苗管道。國民黨團上午批評，蔡政府與人民活在平行時空？

國民黨團總召費鴻泰質疑，行政院發言人羅秉成說疫苗夠是什麼時後夠？七月底、八月底、十二月底？夠與到貨時間間連結是什麼？如果真的夠，百姓怎會有這麼多怨恨，怎會計較第二類有哪些人？「羅秉成打了沒？你打了就不管別人死活？」

費鴻泰要求，中央流行疫情指揮中心針對採購疫苗特別預算近340億元，現在到底花多少？付給AZ、莫德納、CODEX、高端、聯亞各多少？提供資料，若不提供，9月份立院開院議後，將拒絕行政院長蘇貞昌上台施政報告。

國民黨團書記長鄭麗文表示，政府仍應對民間捐贈疫苗提供單一聯繫窗口，不要老百姓快活不下去，政府還要政治計算，什麼活路都敢擋，不怕天打雷劈？

黨團副書記長陳玉珍也說，如果採購到足夠疫苗就算了，但今年2月蘇貞昌在立法院說第二季會來1000萬劑疫苗，到6月底僅到貨590萬劑，等於蘇在國會殿堂講的話都要打59折，現在說採購疫苗已足夠，如何讓人相信。

鄭麗文指出，行政院與指揮中心以台灣疫苗已經夠了，關閉專案買疫苗窗口，等於只同意郭台銘、台積電與慈濟3個專案，其他通通拒絕，要民間不用再買、再捐，這是與國人活在同一個時空？有這麼不要臉、沒良心的政府？

鄭麗文說，把美、日、民間送的與政府自購的疫苗數加總起來，國人確實都能施打到，問題是這些疫苗什麼時後會到；堂堂衛福部與人簽約，買不到民間採買價格，劑量還少的可憐，也無法掌握到貨時間，現在到貨率不到一成，還不多買。

鄭麗文表示，行政院所謂疫苗夠了是什麼意思？開學前或2個月內大家都能打得到疫苗，讓防疫警戒解封？大家可以過中秋節？政府不敢保證是因為根本不知道買的疫苗在哪裏，全世界也都超買疫苗，蔡政府那為什麼不加購？

鄭麗文說，郭台銘模式證明，只要循正常商業管道，要買BNT疫苗一點都不困難，政府看到人家的效率與能力，不是趕快加購，竟然還把門關起來，地方政府要買疫苗也被拒絕，卻又公然說謊收割台積電與郭台銘功勞，有這麼無恥的鐮刀黨？

變種病毒肆虐，指揮中心稱明、後年要買二代莫德納疫苗防疫。鄭麗文也質疑，對變種病毒保護力高達9成的Novavax疫苗9月就上市，為什麼不訂？難道是因要捍衛之前被揭穿根本沒接觸的面子？卻把雞蛋放在莫德那同一個籃子。