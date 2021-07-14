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謝龍介呼籲「發5千消費券」黃偉哲承諾向立院黨團反映

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨台南市議員謝龍介（左）建議台南市長黃偉哲（右）向中央提案在短期內發放每人5千元消費券，振興基層經濟，並要黃簽署承諾書。記者鄭維真／攝影
國民黨台南市議員謝龍介（左）建議台南市長黃偉哲（右）向中央提案在短期內發放每人5千元消費券，振興基層經濟，並要黃簽署承諾書。記者鄭維真／攝影

「可憐基層苦命人！」疫情衝擊各行各業，國民黨台南市議員謝龍介今在議會總質詢上指出許多基層都快「缺氧」了，他捐贈現金100萬元給台南市政府協助幫助弱勢，並要求市長黃偉哲向中央提案在短期內發放每人5千元消費券，振興基層經濟，盼國、民兩黨共同促成此案。黃偉哲當場簽名承諾，表示會向立法院民進黨團提案。

謝龍介表示，公務人員薪水沒減少、在企業上班的白領階級也不受影響，但在基層做資源回收的人就算撿紙箱撿一整天也賺不到100元，靠乞討維生的人擔心與人有接觸，不敢乞討，瞬間都沒收入；許多餐飲、旅遊業者也都快「沒氣」了。

謝龍介說，他會透過中常會向立法院國民黨團提案，希望行政院在短期內發放每人5千元的消費券，救苦救急，要求市長也簽署承諾書，向中央提案，一起促成。

黃偉哲表示，他同意謝龍介的理念，同時在議事廳備詢台上公開念聲明書。他說，他感受疫情為市民帶來諸多苦難，他

將向立院民進黨團提案，建請行政院在短期內發放每人5千元消費券，振興、活絡基層經濟。

為了幫助更多弱勢，謝龍介除了日前捐助1萬個便當給台南市中西區、北區的經濟弱勢戶，他承諾在26日三級警戒解除前會在安南區再發1萬個便當。他在議事廳上更直接拿出100萬元現金，捐給台南市政府，希望藉此拋磚引玉，可以讓經濟困苦的學童有飯吃。

國民黨台南市議員謝龍介（左一）捐贈100萬元給台南市政府，由台南市長黃偉哲（左二）代表接受。記者鄭維真／攝影
國民黨台南市議員謝龍介（左一）捐贈100萬元給台南市政府，由台南市長黃偉哲（左二）代表接受。記者鄭維真／攝影

新冠肺炎 疫情紓困 謝龍介 黃偉哲 消費券

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