快訊

直播／自購莫德納、AZ疫苗將抵台？ 指揮中心下午2時記者會

好消息！新北首度「見零」 僅2例居隔陰轉陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BNT優先保留給學生 張斯綱：應該要換指揮官了

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員張斯綱。圖／張斯綱提供
台北市議員張斯綱。圖／張斯綱提供

鴻海、台積電等有民間企業團體正在採購BNT疫苗，日前指揮中心指揮官陳時中則表示，距離BNT疫苗到貨還有一段時間，現在都在進行各種實驗，若屆時真的只有BNT可針對青少年施打，就會保留給學生接種。

對此，台北市議員張斯綱表示，光是BNT優先保留給學生使用這個決策，他覺得就應該要換指揮官了；他說，這是一個正確的決策，但其實也代表若沒有永齡、台積電、慈濟的幫忙，我們國家完全沒有對於18歲以下的疫苗政策，不是嗎？

張斯綱表示，30歲到50歲，是台灣目前最辛苦的族群，要撐起家裡的生計，沒辦法避免外出與人群接觸，如果不在施打順序內，只能登記施打意願當作安慰劑。這陣子聽到很多一般上班族都在抱怨，紓困沒有，疫苗也沒有，雖然因為防疫都戴著口罩，但可以很明顯得感受到，眼神裡充滿著無奈。

張斯綱指出，最近看到很多民進黨立委和民嘴在護航，說台灣目前掌握4457萬劑疫苗，國人接種兩劑是足夠的，但人民只在乎什麼時候能打到疫苗，他很好奇，昨天的施打意願系統，假若放入高端和聯亞，登記人數的會是多少，假設比例偏低，我們擴大採購國際藥廠疫苗的速度來得及嗎？

疫苗 BNT 台積電

延伸閱讀

陳時中稱無法預知疫苗價 蕭敬嚴：超前部署能力破滅？

染疫死亡率高 蔡壁如曝陳時中「不願告訴國人的真相」

謝志偉感謝的「Yuchen」是誰？ 陳時中：所有人都辛苦

陳時中：1至10類不再增接種對象 BNT優先給學生

相關新聞

火神的眼淚！時代力量籲中央正視消防員PSTD

基層消防員長期目睹或經歷死傷慘重的現場，後續可能持續出現的壓力反應，時代力量立法院黨團今天與消防員工作權益促進會、台灣臨...

政院關閉民間買疫苗管道 藍批：政治算計不怕天打雷劈

本土疫情爆發，國內疫苗短缺，民間團體紛表態要買疫苗捐政府。但就在鴻海創辦人郭台銘與台積電順利簽約購得1000萬劑BNT疫...

BNT優先保留給學生 張斯綱：應該要換指揮官了

鴻海、台積電等有民間企業團體正在採購BNT疫苗，日前指揮中心指揮官陳時中則表示，距離BNT疫苗到貨還有一段時間，現在都在...

政治犯遭提「流氓」無法補償 人權委員會要促轉會修法

監察院國家人權委員會今天公布首份人權調查報告，報告指出，在威權統治時期，政府為了規避司法程序，動輒以「流氓管訓」等行政處...

鴻海買疫苗綠營卻搶功 藍營發言人：應要有這三種勇氣

鴻海與台積電與上海復星達成BNT疫苗購買協議，國民黨發言人、新北市議員陳偉杰表示，民進黨政府前擋後搶的將功勞整碗捧去，民...

江啟臣寫藏頭詩 綠委譏：百年大黨主席鬧笑話

國民黨主席江啟臣宅送花籃給行政院長蘇貞昌，並有「行、政、院、爛」的藏頭詩，但誤用成語「行不由徑」，反而變成稱讚蘇貞昌行事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。