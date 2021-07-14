BNT優先保留給學生 張斯綱：應該要換指揮官了

鴻海、台積電等有民間企業團體正在採購BNT疫苗，日前指揮中心指揮官陳時中則表示，距離BNT疫苗到貨還有一段時間，現在都在進行各種實驗，若屆時真的只有BNT可針對青少年施打，就會保留給學生接種。

對此，台北市議員張斯綱表示，光是BNT優先保留給學生使用這個決策，他覺得就應該要換指揮官了；他說，這是一個正確的決策，但其實也代表若沒有永齡、台積電、慈濟的幫忙，我們國家完全沒有對於18歲以下的疫苗政策，不是嗎？

張斯綱表示，30歲到50歲，是台灣目前最辛苦的族群，要撐起家裡的生計，沒辦法避免外出與人群接觸，如果不在施打順序內，只能登記施打意願當作安慰劑。這陣子聽到很多一般上班族都在抱怨，紓困沒有，疫苗也沒有，雖然因為防疫都戴著口罩，但可以很明顯得感受到，眼神裡充滿著無奈。

張斯綱指出，最近看到很多民進黨立委和民嘴在護航，說台灣目前掌握4457萬劑疫苗，國人接種兩劑是足夠的，但人民只在乎什麼時候能打到疫苗，他很好奇，昨天的施打意願系統，假若放入高端和聯亞，登記人數的會是多少，假設比例偏低，我們擴大採購國際藥廠疫苗的速度來得及嗎？