政治犯遭提「流氓」無法補償 人權委員會要促轉會修法

監察院國家人權委員會今天公布首份人權調查報告，報告指出，在威權統治時期，政府為了規避司法程序，動輒以「流氓管訓」等行政處分，限制當時異議者的人身自由，與現行轉型正義法制不合，致使受難者無法獲得補償，曾當選台北市議員的政治犯林水泉是典型案例，請「促進轉型正義委員會」研議修法。

該報告由國家人權委員會副主委高涌誠與委員張菊芳延續第五屆監察委員陳師孟的調查，內容指出，林水泉於民國50年間因選舉期間公開批評政府施政，遭提報為流氓，被送往小琉球管訓1年8個月。自小琉球結束管訓後，於民國53年，林水泉當選台北市市議員，但任期尚未屆滿，再被當局冠以「陰謀顚覆政府」服刑10年。這段徒刑已於民國89年由「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」審查後為其平反並給予補償；不過，被政府以行政措施提報為流氓而移送管訓575日，卻始終無法獲得平反與補償。

報告指出，自民國90年開始，林水泉欲透過司法程序平復名譽，屢次聲請或訴訟卻因為法制不符而被駁回。高涌誠表示，因為管訓等行政（不法）處分，並不是刑事有罪判決，不符現行轉型正義相關法制範圍，因此司法院冤獄賠償委員會駁回及促轉會拒絕林水泉平復司法不法之聲請。

依據現行「戒嚴時期人民受損權利回復條例」規定聲請國家賠償，需以犯外患、內亂等罪之案件，但林水泉被送往小琉球職三總隊受管訓處分，是經警察機關以當時「台灣省戒嚴時期取締流氓辦法」提報為流氓，移送矯正處分，故而不符合冤獄賠償要件。

高涌誠強調，威權統治時期政府為限制人民「言論」、「講學」、「參政」等自由，實際上規避司法程序，以「流氓」名義提報管訓等行政不法行為，侵害人權甚鉅，卻以法制不合而遭到駁回，此類情形應屬立法上的重大瑕疵。

張菊芳調查發現，林水泉的案件並非個案，在這份報告中，揭露至少25位政治犯被送往小琉球管訓。例如在民國50年，年僅25歲的黃華在戒嚴時期參與組黨，被通報為「甲級流氓」送往小琉球管訓達兩年半。

張菊芳說，另外一種情形，政治犯亦會被送至小琉球管訓。民國39年，仍是台大學生的張則周，被指參與讀書會判處10年徒刑，先後被送往新店安坑監獄、綠島等地關押，但服刑期滿後，獄方又以思想未改正為由，將他送至小琉球職三總隊延押。當時，有不少政治犯服刑期滿後仍被送往綠島、小琉球等地延押。

張菊芳認為，在法治社會，逮捕拘禁必須經過法定程序，為憲法所明定，並為公政公約所明揭，然威權時期政府以思想未改善為由任意將人延押，不僅不符合民主憲政程序，也對人權有重大戕害，在後續轉型正義法制建立，宜採符合現代民主憲政法治國家關於人權意涵的解釋及認定。