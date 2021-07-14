鴻海買疫苗綠營卻搶功 藍營發言人：應要有這三種勇氣

鴻海與台積電與上海復星達成BNT疫苗購買協議，國民黨發言人、新北市議員陳偉杰表示，民進黨政府前擋後搶的將功勞整碗捧去，民進黨政府不只該有決斷的勇氣，還該有「虛心、認錯、突破」的三種勇氣才行。

陳偉杰指出，BNT合約一簽署，蔡英文總統臉書隨即發文，首先將民進黨政府團隊感謝一番，卻讓真正付諸努力的民間企業僅以隻字片語放諸在後，而綠營官員、民代、名嘴接力頌揚蔡政府，完全無視民眾一片撻伐。

陳偉杰說，蔡政府反客為主搶功勞，不顧民眾批評而努力製造大內宣，完全是想以聲量來遮掩心虛。但民進黨之心，路人皆知，反讓民眾覺得吃像難看，難阻民進黨近日雪崩式的支持度，因此民進黨該有虛心的勇氣，不是心虛搶功勞。

陳偉杰表示，從入境普篩、疫苗採購、3+11、擋民間採購等一連串的政策錯誤，使民進黨政府自去年驕傲的防疫模範生跌落成留校察看生，民進黨的心虛可想而知，民進黨不願認錯止損，錯誤的政策卻要民眾來承擔。

陳偉杰指出，過去民進黨台獨意識形態至今已蕩然無存，不只台獨大老對民進黨的強烈批判，就連部份黨內人士都已坦然的面對現實。但目前民進黨搞出的意識形態，是以大內宣為模式，進行排除異己的手段。

陳偉杰說，民進黨強搞意識形態，對外成為國際鬥爭的馬前卒，對內也分裂台灣社會人民情感，民進黨若不突破自己的思維與眼界停止鬥爭，台灣民眾終將成為民進黨的執政祭品。

陳偉杰表示，對不當的政策認錯、虛心接受在野黨及民眾的建議、突破意識型態的施政，是民進黨停止傷害台灣社會的三大關鍵。民進黨再雙標，也不能跳脫出民眾的需要與福祉；民進黨再無能，也不能拿民眾生命當政治賭注。民進黨若是一再執迷不悟，就等著全民的力量讓民進黨再次醒悟吧。