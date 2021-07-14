江啟臣寫藏頭詩 綠委譏：百年大黨主席鬧笑話

國民黨主席江啟臣宅送花籃給行政院長蘇貞昌，並有「行、政、院、爛」的藏頭詩，但誤用成語「行不由徑」，反而變成稱讚蘇貞昌行事光明正大的意思。民進黨立委鄭運鵬說，本以為江啟臣良心發現，但其實不是，後來才知他在玩小孩把戲，堂堂百年國民黨主席寫藏頭詩也是個笑話。

鄭運鵬說，國民黨主席鬧一個笑話，送了太陽花花籃到行政院，但太陽花語表示「沈默的愛、說不出的愛」，本來以為主席終於良心發現，肯定行政院跟指揮中心在疫情期間辛苦，且前兩句完全是正面意義，「行不由徑」是表示行政院與指揮中心開大門走大路，「政亂治危」意思是在疫情裡面平息國家紛亂，治理危機。

鄭運鵬說， 原以為國民黨這段時間成為台灣仇恨中心後，要給行政團隊肯定，但其實不是，是在玩小孩遊戲，黨主席寫藏頭詩也是個笑話，堂堂百年國民黨主席玩小把戲，江啟臣也是立委，他可以走的是國會議事路線，正大光明與蘇貞昌政策辯論、質詢，不走這條路學人家送花 。

鄭運鵬說，江啟臣是國際關係博士，但帶領的路線「英文不行、國文更差」，對於國際關係上走得是中國小弟路線，仇美、反日、親中，不走外交亂搞內政，很懷疑這個百年老店對疫情有何幫助， 呼籲江啟臣鬧了這笑話就虛心檢討，不要再扯台灣後腿。