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藏頭詩稱讚行政院？江啟臣：看不懂就證明「行政院爛」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣送寫有「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」的花籃給行政院長蘇貞昌。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣送寫有「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」的花籃給行政院長蘇貞昌。圖／取自江啟臣臉書

宅神朱學恒日前送寫有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」花籃到疾管署遭提告妨害公務，今遭傳喚；國民黨主席江啟臣今也寫有「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」的花籃給行政院長蘇貞昌，不過遭民進黨批評「用錯中文」。江啟臣上午回應，16個字上下文要一起看，全文的意涵和藏頭詩闡述的意義非常清楚，如果行政院看不懂，就只能證明四個字「行政院爛」。

江啟臣表示，該花籃給行政院加油打氣，希望行政院「看得懂人民的心聲」，如果行政院看不懂，那就只能證明四個字「行政院爛」；如果看完硬凹的話，再送行政院四個字「恬不知恥」。

江啟臣強調，用民意表達意見、心聲，結果政府跟表達的人意見不合，就把他送警察局、法院、檢調，台灣是警察國家嗎？還是一個民主國家嗎？人民的言論自由在哪裡？現在大家已經生活非常的苦了，連講話的自由都沒有嗎？

江啟臣說，行政院應該做的事不好好做（指藏頭詩前兩句），浪費這些力氣在找人民碴（指藏頭詩後兩句），只要意見不同，要不強迫刪文，不然就找警察局約談你，希望行政院長蘇貞昌好好管好行政院，不要再找人民碴，我國是法治國家、民主國家，不是一個民選獨裁的國家。

對於民進黨指控江啟臣誤用成語，謝謝江誇獎行政院。江啟臣說，若他們要這樣解讀，只是再次證明民進黨除了離民意越來越遠外，也讓人民看得更加清楚，「這個政府其實不是站在人民這邊的，也不曉得現在人民是對他心寒的，更加合理化自己專制跟集權的作為」。

江啟臣說，16個字上下文一起看，全文的意涵和藏頭詩所闡述的意義非常清楚，希望行政院要看到、了解人民的心聲，不要在此時此刻還要找人民的麻煩。今天花店就會送過去，怕行政院不敢接而已。

行政院 江啟臣 警察

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