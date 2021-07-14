【重磅快評】穿牛仔褲不宜見總統的鄙瑣、庸愚與胡塗

永齡基金會執行長劉宥彤陪同郭台銘去晉見總統時穿著丅恤和牛仔褲，遭名嘴黃越綏批評，認為不得宜、不符禮儀標準，甚至還上綱到「年輕世代」的不自重，引發網路炸鍋。幸而蔡英文總統並未胡塗，立即透過發言人表示，穿著是個人自由，沒有覺得不被尊重，也認為無須為此道歉。

撇開政治立場，黃越綏是知名兩性專家、曾獲選為亞洲傑出女企業家，還一度欲參選總統。如此人生閱歷，評論國事理應有相當的高度與視野，於疫苗取得之此等要事，卻竟淪於拿放大鏡去檢視幕僚人員的穿著，怎不讓人唏噓？

就以疫苗取得來說，難道黃越綏對於台灣必須得靠民間力量才能取得BNT，竟不覺得政府有絲毫問題？如今終於成局了政府才出來收割戰果，竟不覺得有絲毫愧疚？

甚至以她所在意的禮儀來說，六月十八日郭台銘與台積電董事長劉德音前去總統府時，先到的劉德音下車時有府方人員迎接帶領，後到的郭台銘卻是自行入府。來者同樣是客，卻為何有此差別待遇？黃越綏是否也該批一下府方？

尤有甚者，黃越綏不感謝劉宥彤為取得疫苗付出的心力也就罷了，竟逕自揣測稱「也許（劉宥彤）因政黨立場而不屑與民進黨為伍」，甚至還上綱到「年輕世代並不代表可以隨心所欲或仗勢凌人」，如此以意識形態、倚老賣老之心度人，豈是身為意見領袖者所應為？

清雍正時期，御史錢以瑛曾上了一個奏摺，盼雍正同意：勒令尼姑還俗、女廿未嫁一律法辦，以及官府出錢擺平為小錢鬥毆情事。面對如此不食人間煙火、只見秋毫之末的言官，一心要辦大事的雍正毫不客氣，硃批鄙瑣不通、庸愚胡塗，要他滾回老家吃自己。

從此以觀黃越綏的牛仔褲之評，恰恰就如同這個必須要不時刷存在感、卻又毫無真材實料的御史，面對真正的大事不敢批或沒本事提好建議，只好拿些不著邊際的小事開刀。自陷鄙瑣、庸愚與胡塗之境，又能怪得了誰？