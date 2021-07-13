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陳時中稱無法預知疫苗價 蕭敬嚴：超前部署能力破滅？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

鴻海創辦人郭台銘與台積電以每劑約33美元購得1000萬劑BNT疫苗，比過去政府洽購的每劑40美元便宜，衛福部長陳時中以「時空背景不同」解釋。國民黨青年部前主任蕭敬嚴質疑，民進黨政府超前部署「預知未來」能力破滅了？

蕭敬嚴也質疑，陳時中曾說「國際間在買疫苗都屬於保密事項」，那當初陳怎麼爆出說政府洽談時每劑超過40美元？這樣算洩密？陳是故意洩漏價格讓疫苗採購不成？難怪會洽談不成，陳應該是想說國產疫苗採購要保密吧。

蕭敬嚴認為，說一個謊要用更多的謊來圓，陳時中現在一切的發言，字字句句都在自我打臉，都在證實了政府不僅無能，還想阻擋疫苗的事實。

蕭敬嚴說，在疫苗採購金額上，陳時中不僅再使出民進黨擅長的「時空背景不同之術」，還扯「沒辦法預知未來」，但民進黨政府最愛講的「超前部署」不正是「預知未來」最佳示範？難道現在防疫破功，證明「超前部署」只是自我安慰，「預知未來」能力也跟著破滅？

疫苗 陳時中 民進黨

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