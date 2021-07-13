民進黨團指4縣市買疫苗與對岸掛勾 鄭照新：先檢討自購量極低

民進黨團上午質疑，國民黨主席江啟臣與黨籍4縣市申購疫苗，是配合國台辦呼應以疫謀統、以疫添亂。國民黨文傳會副主委鄭照新反酸，之前民進黨如何攻擊BNT，後來人命不斷亡故，又變臉開放，平行時空唬爛自己有多幫忙進口搶功。

鄭照新指出，起初東洋採購BNT疫苗破局是民進黨內部利益擺不平，莫德納、AZ是英美疫苗到不了貨，難道也怪給中國大陸阻攔？當國民黨執政四縣市努力協助購買疫苗，民進黨絲毫不檢討自購量極低，還忙著啟動大內宣、抹紅編故事。

鄭照新說，過去民進黨謬稱BNT全是中國大陸代工生產，又說國際三大藥廠疫苗皆可不經三期就上市，現在國民黨執政縣市替人民購買BNT疫苗，民進黨抹紅老招又出現，還鬼扯配合國台辦劇本演出，「別提國台辦，先把造謠的人送法辦」。

鄭照新表示，地方協助購買疫苗，是為全民爭取更多國際認證疫苗；民進黨透過限制施打類別方式讓許多人打不到疫苗，用來掩蓋現存疫苗仍然不足的事實，甚至怪罪地方仍有疫苗庫存，這是可惡且心虛的政治操作。

鄭照新說，4縣市遵守與永齡基金會、台積電、慈濟沒有二致的政府程序，若按照民進黨抹紅邏輯，難道現在BNT所簽約的1000萬劑也是配合國台辦演出？民進黨靠無端指控浪費時間，對不起每日確診死亡的同胞。