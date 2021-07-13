染疫死亡率高 蔡壁如曝陳時中「不願告訴國人的真相」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，因確診者母數較小，新增死亡數會讓致死率提高，但從死亡總數或每百萬、10萬人口死亡數，台灣染疫死亡率仍遠低於其他國家。不過民眾黨立委蔡壁如今表示，台灣「有症狀才篩檢」，錯失早期診斷、治療的機會，輕症轉重症機率也增高，「恐怕這才是陳時中指揮官不願意告訴國人的真相」。

對於台灣染疫死亡率是用死亡人數除以確診人數計算？還是每百萬人計算？蔡壁如說，若用前者計算，這些數據都是指揮中心提供的，也是疾管家網站和衛福部官網每天公布的數據。「陳時中怎麼會因為立法委員質疑，就否定自己每天說出的話？關乎全台灣人生死的疫情指揮官，話可以亂說嗎？」

蔡壁如表示，根據台大公衛專家詹長權的資料，台灣和日本「年齡別新冠肺炎死亡人數」比較後發現，台灣從50至59歲年齡層死亡人數明顯增加，原因就是台灣「有症狀才篩檢」，但發現確診時，病毒可能已在體內潛藏1段時間，破壞了免疫系統，輕症轉重症機率提高，甚至出現猝死案例。

蔡壁如說，在沒有普篩的情況下，「少篩、少確診」伴隨而來的是「高死亡率」，

根本的原因就是台灣的篩檢量太少，確診個案被低估；她也舉例，截至今年7月5日，與鄰近國家、地區每千人PCR篩檢人次比較，香港2677人次、新加坡2326人次、韓國207人次、日本126人次，而台灣僅有63人次。

「只有誠實面對問題，才能真正解決問題。」蔡壁如呼籲，政府應擴大PCR篩檢量能，針對已出現確診個案的社區，優先進行篩檢，並針對死亡個案進行RCA（根本原因分析），分析死者年齡、居住地、工作型態、慢性病等資料，幫助衛生機關掌握高風險族群，避免衍生為重症，降低死亡率。