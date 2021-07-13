快訊

唐鳳系統鬧烏龍傍晚突更正 「單選AZ疫苗者」僅6.3萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

染疫死亡率高 蔡壁如曝陳時中「不願告訴國人的真相」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如。圖／取自蔡壁如臉書
民眾黨立委蔡壁如。圖／取自蔡壁如臉書

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，因確診者母數較小，新增死亡數會讓致死率提高，但從死亡總數或每百萬、10萬人口死亡數，台灣染疫死亡率仍遠低於其他國家。不過民眾黨立委蔡壁如今表示，台灣「有症狀才篩檢」，錯失早期診斷、治療的機會，輕症轉重症機率也增高，「恐怕這才是陳時中指揮官不願意告訴國人的真相」。

對於台灣染疫死亡率是用死亡人數除以確診人數計算？還是每百萬人計算？蔡壁如說，若用前者計算，這些數據都是指揮中心提供的，也是疾管家網站和衛福部官網每天公布的數據。「陳時中怎麼會因為立法委員質疑，就否定自己每天說出的話？關乎全台灣人生死的疫情指揮官，話可以亂說嗎？」

蔡壁如表示，根據台大公衛專家詹長權的資料，台灣和日本「年齡別新冠肺炎死亡人數」比較後發現，台灣從50至59歲年齡層死亡人數明顯增加，原因就是台灣「有症狀才篩檢」，但發現確診時，病毒可能已在體內潛藏1段時間，破壞了免疫系統，輕症轉重症機率提高，甚至出現猝死案例。

蔡壁如說，在沒有普篩的情況下，「少篩、少確診」伴隨而來的是「高死亡率」，

根本的原因就是台灣的篩檢量太少，確診個案被低估；她也舉例，截至今年7月5日，與鄰近國家、地區每千人PCR篩檢人次比較，香港2677人次、新加坡2326人次、韓國207人次、日本126人次，而台灣僅有63人次。

「只有誠實面對問題，才能真正解決問題。」蔡壁如呼籲，政府應擴大PCR篩檢量能，針對已出現確診個案的社區，優先進行篩檢，並針對死亡個案進行RCA（根本原因分析），分析死者年齡、居住地、工作型態、慢性病等資料，幫助衛生機關掌握高風險族群，避免衍生為重症，降低死亡率。

蔡壁如 死亡率 陳時中

延伸閱讀

謝志偉感謝的「Yuchen」是誰？ 陳時中：所有人都辛苦

行政院宣稱有幫郭台銘買疫苗 洪孟楷：活在平行時空？

BNT疫苗一定比例留給鴻海、台積電員工？ 陳時中：並非不能談

陳時中：1至10類不再增接種對象 BNT優先給學生

相關新聞

染疫死亡率高 蔡壁如曝陳時中「不願告訴國人的真相」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，因確診者母數較小，新增死亡數會讓致死率提高，但從死亡總數或每百萬、10萬人口死亡...

AIT線上慶祝美國國慶「我們不盛大閱兵」 酈英傑感性道別

美國在台協會（AIT）今天透過臉書直播美國國慶慶祝活動。即將離任的AIT台北辦事處長酈英傑表示，這是一個洋溢愛國熱情的節...

疫苗登記又讓全民卡在線上 從口罩實名制以來官方還沒學到教訓？

今天上午「COVID-19公費疫苗預約平台」開放18歲以上族群可以進行意願登記，果不其然又引發塞車潮，不管是網站或是「健保快易通」App都大當機，網路上罵聲不斷，自從疫情去年初開始，政府所設計的不管是實體平台或是虛擬平台，往往一開通就爆，「沒有從用戶端思考」，已經成為政府每次推出新政策就挨轟的主要原因，讓各類平台成為整人遊戲平台。

賴清德歡送酈英傑 肯定台美關係逐步邁向高峰

副總統賴清德今天下午以錄影方式，為美國在台協會台北辦事處慶祝美國國慶，也為歡送處長酈英傑直播活動致詞。賴清德表示，肯定台...

「基本工資」加重無薪假通報黑數？政府是時候檢討神主牌管不管用了

主計總處上周公布的5月失業率攀升至4.11%，創近7年半以來新高。讓大家擔憂的，不只是失業率衝高速度驚人，工時未滿35小時的部分工時者，更足足增加了60.3萬人，意味很多勞工雖然沒失業，但工時降低，薪資也減少。問題是，官方無薪假人數當時還不到2萬人，其中玄機，值得探究。

綠未阻撓購疫苗？ 藍批政府言行不一

「政府採購疾苗不力，民間只能自力救濟。」國民黨主席江啟臣13日在台中市黨部舉辦的抗疫之路關懷弱勢記者會中指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。