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賴清德歡送酈英傑 肯定台美關係逐步邁向高峰

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（左）即將離任，日前在總統府向副總統賴清德辭行，酈英傑還送上旅美投手陳偉殷及王建民的簽名球。圖／總統府提供
美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（左）即將離任，日前在總統府向副總統賴清德辭行，酈英傑還送上旅美投手陳偉殷及王建民的簽名球。圖／總統府提供

副總統賴清德今天下午以錄影方式，為美國在台協會台北辦事處慶祝美國國慶，也為歡送處長酈英傑直播活動致詞。賴清德表示，肯定台美共同努力合作，逐步將雙邊關係推向新的高峰，並感謝酈英傑三年來對台美關係的卓越貢獻，期盼酈英傑未來無論身處何處，都能持續關心台灣、支持台灣。

賴清德表示，非常高興參加「美國獨立245周年」的慶祝活動，同時也為酈英傑餞行，美國一直是台灣信賴的好夥伴，也是台灣台灣最重要的盟邦，在這個特別的日子裡，謹代表台灣政府與人民，向美國友人致上最衷心的祝賀。

賴清德指出，民主、自由與人權不會從天而降，幾十年來，台灣經過漫長而又艱難的旅程，才從過去的威權統治轉型成為今天的民主國家，對於這個得來不易的成果，台灣人民不僅非常珍惜，也願意奉獻一己之力，將這些普世價值持續推展到世界上的每一個角落。

賴清德表示，要藉此機會感謝美國政府，總是在台灣的民主面臨威脅時，為台灣挺身而出；除了一再重申對我國堅若磐石的安全承諾，也聯合盟邦表達對台海和平穩定的重視，更要感謝美國即時捐贈250萬劑疫苗，彰顯民主夥伴相互扶持的真摯友誼，尤其要感謝酈英傑居中協調促成美國對台灣的強勁支持。

賴清德指出，近年來，台美兩國基於共同的民主與自由價值，透過全球合作暨訓練架構（GCTF）及印太民主治理諮商等機制，在媒體識讀、婦女平權、宗教自由及公民社群連結等議題進行各項合作；就在不久前，台美貿易暨投資架構協定（TIFA），也有了非常好的開始，因為雙方的共同努力，逐步將台美關係推向新的高峰，真的是名副其實的「真朋友、真進展」。

賴清德表示，感謝酈英傑三年來對台美關係的卓越貢獻，自己會永遠記得和酈英傑許多美好的互動，無論是交換國際情勢的看法，還是一起去看棒球、品嘗美食以及走訪阿里山特富野古道的珍貴回憶；期盼酈英傑未來無論身處何處，都能夠持續關心台灣、支持台灣，台灣人民也將永遠張開雙臂，歡迎酈英傑再度回到這裡。

酈英傑 賴清德 台美關係

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