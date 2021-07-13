綠未阻撓購疫苗？ 藍批政府言行不一

「政府採購疾苗不力，民間只能自力救濟。」國民黨主席江啟臣13日在台中市黨部舉辦的抗疫之路關懷弱勢記者會中指出，民眾真正需要是要疫苗，讓生活恢復正常，然而，中央採購疫苗不力、只好靠民間只能自力救濟。但民間單位採購成功後，政府卻又表態沒卡民間採購、還搶功說是政府與民間合作之功，民眾都看在眼裡。

採購不力又搶功？

國民黨陸續舉辦抗疫關懷活動，包括捐物資給醫護人員及弱勢家庭等。在活動中多位民眾反映若疫苗施打到位，恢復生活正軌是更重要的事。

對於鴻海與台積電已購得疫苗、民進黨政府宣稱沒有阻擋民間採購，並表示在政府與民間合作下才能迅速取得疫苗，江啟臣在記者會中批評，民進黨政府至少有8個月以上時間準備，如今不但採購不力，還以各項行政程序阻礙民間採購時程，事後卻還搶功。如果沒有民間積極採購成功，「政府採購的疫苗現在有多少進來？」

慈濟遠東曾遭阻

陳時中曾答覆慈濟採購捐贈疫苗時表示，「不要一下子太多民間捐贈」，也有遠東集團董事長徐旭東透露，他年初即想要透過有合作關係的德國企業採購疫苗，經管道詢問政府，得到的答案卻是「這是政府的事」，他只好打退堂鼓。

因此江啟臣表示，民進黨前後言行不一，早失去眾多民眾信任。國民黨在立院提案請增加採購3千萬劑疫苗也被民進黨立委否決，對於政府目前的採購合約中有關疫苗探購量、價以及何時能分批到貨的時程、國民黨要求政府對外公開也被阻擋。

工商協進會也曾被擋

江啟臣並質疑，4縣市委託藥商採購BNT疫苗，中央能否比照台積電等模式讓採購得以進行？另外，工商協進會原本也有意採購250萬劑疫苗卻遭行政院勸阻，為何不能比照辦理？行政院對此都拿不出說法。

民進黨在臉書貼出Q&A說明政府並未阻礙民間捐贈，內容澄清說，從去年到此次鴻海、台積電、慈濟三項專案，和BNT原廠談判時政府都沒有迴避上海復星的代理角色；疫苗採購與接種涉及「公權力行使」，尤其涉及兩岸，須符合「兩岸關係條例」，因此民間採購BNT一定要政府協助。

民進黨有說詞

此外，答題中表示，台灣政府取得BNT必須堅守人民的健康權益，受法律契約的完全保障，主要是確保合約符合「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」的三個共識，沒有意識型態問題。

對於有沒有受到外力干擾，答題中舉陳時中曾說：「與BNT洽購失敗是有合約以外的因素」、美國白宮發言人莎琪表示：「台灣取得疫苗的途徑被截斷」，以及德國駐台代表曾說「德國政府不希望疫苗交易受到政治外力干擾」；但民進黨並未指名是受誰干擾，結論只含糊的說：「是否有政治力的干擾，不言可喻。」

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