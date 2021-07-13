六都打疫苗進度台南衝第一 之前說先打先分配的落第四

台南市力拼注射量衝第一，市府今天公布統計，六都當中台南市目前疫苗剩餘比率最低，之前總計獲得30萬6860劑疫苗，目前僅剩下5萬1188劑，剩餘的比率是17%，六都最低，而剩餘比率最多的是新北市38%、其次是台北市29%。

各縣市注射疫苗的步驟不一，有的縣市是拚速度，希望大家能盡快打到疫苗，有的則是力求穩健，而台北與新北因為人數最多，加上有疫情，雖然醫療資源充沛，打疫苗的速度卻落後；之前高雄市力拚第一，市長陳其邁還公開喊話「打最快的應該最先拿到疫苗」，讓鄰居台南市長黃偉哲回應，「打得快的同學和打得慢的同學一樣重要，但若打得快的同學將打得慢的同學疫苗占滿，可能造成民眾相對剝奪感」

台南市7月8日開放65歲以上民眾都能夠注射疫苗，使得注射的速度急起直追，從之前的排名六都第三、直衝到第一，而很多縣市當時都還沒有開放65歲以上，但也因為開放的人數多、疫苗相對少，引發一些亂象，造成注射站大排長龍，民眾頂著豔陽排隊抱怨不已的情況。

台南市今天公布到目前為止的疫苗注射情況，六都中台南市因為人口少、分配到的疫苗數量也最少，目前剩餘比率最低，注射速度衝六都第一，其次則是台中、桃園、高雄、台北及新北，而陳其邁之前要求「先打完先分配疫苗」，目前速度落到六都第四。

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