【重磅快評】平台登記急驚風 救命疫苗標籤卻如慢郎中

是在急什麼？中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥上午宣布，開放18歲以上民眾進行新冠疫苗接種意願登記，一個上午民眾瘋搶登記，不到中午登記序號已達646萬號，但平台也傳出災情，晚來的民眾想要上線登記，只見網站也一片空白，怨聲四起；其實，今天是第一波50歲以上民眾登記打AZ疫苗，系統負載本來就不輕，指揮中心急著開放18歲以上民眾進行疫苗接種意願登記，不惹出民怨也難。

陳宗彥早上宣布一口氣開放至18歲以上族群進行新冠疫苗接種意願登記，網路流量相驚人，不到3小時新增300多萬人，健保快易通APP早豎白旗，上午11時登記序號達580萬號，網站已開始不穩定，上午11時30分，登記序號達646萬號，到了上午11時45分，網站登記平台出現「Error」，無法登記的民眾罵聲不斷，直到下午1點左右才慢慢恢復正常。

健保署長李伯璋解釋當機的原因是 「目前預約和登記的人，雙方都互相卡住」；健保署參議李國隆進一步說明，指原定今日要做「疫苗接種預約」，但上午又臨時開辦「18歲以上」可以進行意願登記，因作業量超過原先估算，導致系統當機，根據後台數據顯示，一分鐘有六千多位民眾湧入系統，上午11時49分同時上線人數最多人。

李伯璋及李國隆的說明，其實已很清楚了，就是指揮中心操之過急，一口氣開放18歲以上的民眾進行意願登記，等於開放全國的成年人都可登記，但系統並無預先因應，加上今天又是50歲以上民眾第一波打AZ的民眾登記，根據統計，同時登記願意打AZ和莫德納有105萬4223人，只選AZ有8萬2874人，也就是說，今天平台光是處理選擇AZ的民眾預約，負載就不輕，指揮中心一口氣開放全國成年人進行意願登記，對平台來說，根本就是一場突襲。

指揮中心開放18歲以上者進行意願登記，立意本好，但是卻未適當部署，操之過急，反惹民怨；以指揮中心目前到貨疫苗702萬劑來看，即使再加上近日來台的日本第三批贈送100萬劑，怎麼打也無法全面覆蓋18歲以上的國人，指揮中心選在平台最忙的預約首日開辦全國成年人登記，的確思慮欠週，難道慢個幾天，不行嗎？

但，如果蔡政府事事都能急民所急，苦民所苦，那也不失為好事一樁；今天宣布開放18歲以上民眾做意願登記，沒幾個鐘頭就衝到646萬人登記，這場全民「公測」結果顯示，絕大多數國人都想儘快打到疫苗，但政府手上明明沒有足夠的疫苗，沒有備足民眾想打的疫苗，卻急著做疫苗接種意願登記，與其如此，不如把心思放在如何加快到疫苗到貨，還比較實在些。

只是，蔡政府常做該快的不快，緩事反而急辦的事，蔡政府採購疫苗，買的慢又買得少，這也就算了，最氣的是， 台積電、鴻海幫忙買到1000萬劑BNT疫苗捐給政府，本來可以提早到貨，但在蔡政府又搞意識形態，偏要量身趕製「沒有復必泰」標籤的包裝，這一折騰就是晚4個星期到貨。

指揮中心指揮官陳時中今天被問到此事，他一派輕鬆表示，在買疫苗的過程中，貼標籤是最不花時間的；但他有沒有想到，如果疫苗能早一個月到貨，可以多救多少條人命？這波疫情已奪去700多條人命，想到這裡，陳大指揮官還能睡得安穩嗎？