上海復星被揭曾要台人醫療紀錄 高虹安：不會有人接受

台積電、鴻海暨永齡基金會與上海復星簽訂合約，將採購1000萬劑BNT疫苗，不過路透社報導指出，知情人士稱上海復星曾在合約模板中，尋求獲得台灣人的醫療記錄，但被我方拒絕。鴻海創辦人郭台銘子弟兵、民眾黨立委高虹安表示，台灣不論是政府或捐贈方都不會有人接受這樣的條件，「請台灣民眾可以放心，最後不會有這樣子的結果」。

高虹安指出，根據路透社報導，這就是合約中很單純的溝通，這次商業疫苗談判合約裡面，角色非常多，各方都有自己在意跟需要去考慮的點，只要合約溝通過程裡，沒有一方針對自己想法去爭論或堅持，最後能夠達到共識就是好的結果。

高虹安表示，根據報導內容，這份資料是當時上海復星跟香港方面簽訂的合約範本，討論過程雙方都能理解，這樣的內容不太適用於台灣政府的想法，「台灣方不論是政府或捐贈方都不會有人接受這樣的條件」。

高虹安說，交易完成後在國內分配跟施打，都由台灣政府部門包括衛福部食藥署、疾管署運用公權力處理，不是商業談判合約可以去限制我國國人及確診病患的個資運用，「請台灣民眾可以放心，最後不會有這樣子的結果」。