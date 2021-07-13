快訊

台積電員工確診足跡曝光 活動遍及竹苗地區

上海復星被揭曾要台人醫療紀錄 高虹安：不會有人接受

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供

台積電、鴻海暨永齡基金會與上海復星簽訂合約，將採購1000萬劑BNT疫苗，不過路透社報導指出，知情人士稱上海復星曾在合約模板中，尋求獲得台灣人的醫療記錄，但被我方拒絕。鴻海創辦人郭台銘子弟兵、民眾黨立委高虹安表示，台灣不論是政府或捐贈方都不會有人接受這樣的條件，「請台灣民眾可以放心，最後不會有這樣子的結果」。

高虹安指出，根據路透社報導，這就是合約中很單純的溝通，這次商業疫苗談判合約裡面，角色非常多，各方都有自己在意跟需要去考慮的點，只要合約溝通過程裡，沒有一方針對自己想法去爭論或堅持，最後能夠達到共識就是好的結果。

高虹安表示，根據報導內容，這份資料是當時上海復星跟香港方面簽訂的合約範本，討論過程雙方都能理解，這樣的內容不太適用於台灣政府的想法，「台灣方不論是政府或捐贈方都不會有人接受這樣的條件」。

高虹安說，交易完成後在國內分配跟施打，都由台灣政府部門包括衛福部食藥署、疾管署運用公權力處理，不是商業談判合約可以去限制我國國人及確診病患的個資運用，「請台灣民眾可以放心，最後不會有這樣子的結果」。

高虹安 郭台銘 BNT 個資 嬌生疫苗

延伸閱讀

影／鴻海買到BNT 高虹安：默默做事的人有志者事竟成

民眾搶打疫苗殘劑 高虹安：疫苗預約平台應加入殘劑

柯嗆公布總統府打疫苗名單 高虹安：中央政府應公開透明

「3+11」決策未經專家會議 高虹安：陳時中扮演空靈角色

相關新聞

劉宥彤穿牛仔褲見蔡總統挨批「不自重」 府：無需道歉

前國策顧問黃越綏臉書批評，6月18日鴻海創辦人郭台銘會面總統蔡英文當天，陪同郭台銘的永齡基金會執行長劉宥彤穿著T恤和牛仔褲「不自重」。劉今天透過臉書發文道歉。總統府發言人張惇涵稍早表示，對蔡英文總統來說，穿著是個人自由，沒有覺得不被尊重。

【重磅快評】平台登記急驚風 救命疫苗標籤卻如慢郎中

是在急什麼？中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥上午宣布，開放18歲以上民眾進行新冠疫苗接種意願登記，一個上午民眾瘋搶登記，不...

上海復星被揭曾要台人醫療紀錄 高虹安：不會有人接受

台積電、鴻海暨永齡基金會與上海復星簽訂合約，將採購1000萬劑BNT疫苗，不過路透社報導指出，知情人士稱上海復星曾在合約...

批政府擋民間捐疫苗 藍委：為照顧國產疫苗？

鴻海／永齡基金會、台積電可望正式與取得1000萬劑的BNT疫苗，慈濟也可望循此模式得到500萬劑疫苗簽約，國民黨立委賴士...

日本第三波贈台疫苗 民進黨：感謝已溢於言表

日本外相茂木敏充今天宣布第三波對台捐贈約100萬劑AZ疫苗，協助我對抗新冠肺炎疫情。民進黨發言人謝佩芬表示，對於日本令人...

【重磅快評】操控人民成癮的政府 不是輪到你就去打嗎

今天（13日）上午疫情指揮中心臨時決定開放18歲以上都能到疫苗預約平台登記接種意願，結果瞬間變成「全民公測」，登記接種意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。