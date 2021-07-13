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日本防衛白皮書提台灣局勢 外交部：高度歡迎

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

日本內閣會議公布「2021年度防衛白皮書」，首度明白指出「台灣情勢穩定對日本安全保障和國際社會穩定至關重要」。我外交部今天表示，顯示日本政府高度關注台海安全，外交部再度表示高度歡迎與由衷感謝。

外交部指出，日方防衛白皮書堅定呼應日本政府今年3月日美安全諮商「2+2」會議聯合聲明、4月日美峰會聯合聲明、5月日本歐盟領袖峰會聲明、6月日澳外交暨國防部長「2+2」會談、以及G7領袖峰會聯合公報等均提及「維持台灣海峽和平穩定的重要性」的立場，顯示日本政府高度關注台海安全，外交部再度表示高度歡迎與由衷感謝，未來將持續敦促理念相近國家重視台海安全與和平對區域繁榮及穩定的重要性。

外交部指出，日本政府多次表示，台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀並擁有密切經貿關係及人員往來，是日本的重要夥伴及珍貴友人。我國政府將在既有良好基礎上持續與日本及理念相近國家密切合作，堅定捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同努力維護區域和平穩定與繁榮。

日本 外交部 台海

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