批政府擋民間捐疫苗 藍委：為照顧國產疫苗？

鴻海／永齡基金會、台積電可望正式與取得1000萬劑的BNT疫苗，慈濟也可望循此模式得到500萬劑疫苗簽約，國民黨立委賴士葆表示，這對台灣防疫上絕對是大加分，理應受老百姓的歡迎，可是聽了昨天政府相關官員發言之後，還是有諸多問題想教政府。

賴士葆指出，政府表明從來沒有擋民間要捐贈的疫苗，可是對藍營執政的地方政府與民間機構集資要買的另外500萬BNT疫苗以及民間人士要捐的500萬劑疫苗，政府還是說NO，今天又有媒體指出，遠東集團的徐旭東原來也要捐疫苗也被政府打回票，真的印證民間所說的「有政府、擋疫苗」。

賴士葆表示，每次看到越南在2個月可以買到3000多萬劑BNT疫苗、菲律賓可以買到4000多萬劑疫苗之報導，就想到指揮中心常厚顏說採購疫苗在一年前就超前部屬，那為何到6月底自己採購的，也只不過AZ的70幾萬劑及莫德納的80萬劑，其他都靠美國日本及立陶宛的捐贈？以台灣的富有程度居然都主要靠其他國家的捐贈，實在汗顏。

賴士葆說，至6月底結算，政府買疫苗的錢帳上總共花了67億元，認真與現況核對，其實6月底之前我國只花費10億元左右購買國際認證￼疫苗（AZ的72萬劑、單價估100元、共0.72億元；以及莫德納80萬劑、單價估1200元、共9.6億，合計在10億元左右），那其他的57億跑到哪裡去？合理推測這些錢大部份去支付高端與聯亞的疫苗預付款，政府為何這麼體貼這兩家的民間生技公司，他們還沒有通過EUA，政府等於提供50幾億元左右給他們周轉，這難道是老百姓所期待政府的疫苗政策嗎？難道政府對民間、企業、地方政府的捐贈都採「擋、擋、擋」政策，只為了照顧高端與聯亞嗎？

賴士葆表示，因10月左右會有BNT進來，政府規畫要讓18歲以上都可以打到疫苗，可是即便十月進來BNT 1500萬劑，加上目前的700多萬劑、如再加上日本又要捐我們的100萬劑，也只不過2千多萬劑，面對Delta病毒需要打3劑總共要有4、5千萬劑以上，疫苗仍然不足，可見我們的政府沒有能力去採購足夠的疫苗，卻又要擋民間的捐贈，真的是無能又愛耍官威，占著茅坑不拉屎。