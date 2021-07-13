快訊

台積電員工確診足跡曝光 活動遍及竹苗地區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批政府擋民間捐疫苗 藍委：為照顧國產疫苗？

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自賴士葆臉書
圖／取自賴士葆臉書

鴻海／永齡基金會、台積電可望正式與取得1000萬劑的BNT疫苗，慈濟也可望循此模式得到500萬劑疫苗簽約，國民黨立委賴士葆表示，這對台灣防疫上絕對是大加分，理應受老百姓的歡迎，可是聽了昨天政府相關官員發言之後，還是有諸多問題想教政府。

賴士葆指出，政府表明從來沒有擋民間要捐贈的疫苗，可是對藍營執政的地方政府與民間機構集資要買的另外500萬BNT疫苗以及民間人士要捐的500萬劑疫苗，政府還是說NO，今天又有媒體指出，遠東集團的徐旭東原來也要捐疫苗也被政府打回票，真的印證民間所說的「有政府、擋疫苗」。

賴士葆表示，每次看到越南在2個月可以買到3000多萬劑BNT疫苗、菲律賓可以買到4000多萬劑疫苗之報導，就想到指揮中心常厚顏說採購疫苗在一年前就超前部屬，那為何到6月底自己採購的，也只不過AZ的70幾萬劑及莫德納的80萬劑，其他都靠美國日本及立陶宛的捐贈？以台灣的富有程度居然都主要靠其他國家的捐贈，實在汗顏。

賴士葆說，至6月底結算，政府買疫苗的錢帳上總共花了67億元，認真與現況核對，其實6月底之前我國只花費10億元左右購買國際認證￼疫苗（AZ的72萬劑、單價估100元、共0.72億元；以及莫德納80萬劑、單價估1200元、共9.6億，合計在10億元左右），那其他的57億跑到哪裡去？合理推測這些錢大部份去支付高端與聯亞的疫苗預付款，政府為何這麼體貼這兩家的民間生技公司，他們還沒有通過EUA，政府等於提供50幾億元左右給他們周轉，這難道是老百姓所期待政府的疫苗政策嗎？難道政府對民間、企業、地方政府的捐贈都採「擋、擋、擋」政策，只為了照顧高端與聯亞嗎？

賴士葆表示，因10月左右會有BNT進來，政府規畫要讓18歲以上都可以打到疫苗，可是即便十月進來BNT 1500萬劑，加上目前的700多萬劑、如再加上日本又要捐我們的100萬劑，也只不過2千多萬劑，面對Delta病毒需要打3劑總共要有4、5千萬劑以上，疫苗仍然不足，可見我們的政府沒有能力去採購足夠的疫苗，卻又要擋民間的捐贈，真的是無能又愛耍官威，占著茅坑不拉屎。

疫苗 賴士葆 BNT

延伸閱讀

鴻海、台積電成功洽購BNT 藍委：政府稱買疫苗受阻有了照妖鏡

籲帶頭打提升覆蓋率 藍委：蔡英文可以第二劑再打國產

疫苗登記預約系統 藍委：民眾等待更焦慮

染疫死亡率高 藍委：和台灣高醫療水準不成比例

相關新聞

劉宥彤穿牛仔褲見蔡總統挨批「不自重」 府：無需道歉

前國策顧問黃越綏臉書批評，6月18日鴻海創辦人郭台銘會面總統蔡英文當天，陪同郭台銘的永齡基金會執行長劉宥彤穿著T恤和牛仔褲「不自重」。劉今天透過臉書發文道歉。總統府發言人張惇涵稍早表示，對蔡英文總統來說，穿著是個人自由，沒有覺得不被尊重。

【重磅快評】平台登記急驚風 救命疫苗標籤卻如慢郎中

是在急什麼？中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥上午宣布，開放18歲以上民眾進行新冠疫苗接種意願登記，一個上午民眾瘋搶登記，不...

上海復星被揭曾要台人醫療紀錄 高虹安：不會有人接受

台積電、鴻海暨永齡基金會與上海復星簽訂合約，將採購1000萬劑BNT疫苗，不過路透社報導指出，知情人士稱上海復星曾在合約...

批政府擋民間捐疫苗 藍委：為照顧國產疫苗？

鴻海／永齡基金會、台積電可望正式與取得1000萬劑的BNT疫苗，慈濟也可望循此模式得到500萬劑疫苗簽約，國民黨立委賴士...

日本第三波贈台疫苗 民進黨：感謝已溢於言表

日本外相茂木敏充今天宣布第三波對台捐贈約100萬劑AZ疫苗，協助我對抗新冠肺炎疫情。民進黨發言人謝佩芬表示，對於日本令人...

【重磅快評】操控人民成癮的政府 不是輪到你就去打嗎

今天（13日）上午疫情指揮中心臨時決定開放18歲以上都能到疫苗預約平台登記接種意願，結果瞬間變成「全民公測」，登記接種意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。